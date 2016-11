Uutinen

Kouvolan Sanomat: Ti-Ti Nalle vierailee tänään Kuusankoskella Riitta Korpela ja Ti-Ti Nalle ovat jälleen uudella konserttikiertueella. Koko perheen musiikkiteatteriesitys kuljettaa Riitan ja nalleperheen tällä kertaa matkalle ympäri maailmaa. Konsertin aikana kohdataan tuttuja Hirsimetsän asukkaita ja tavataan uusia tuttavuuksia. Kommelluksiltakaan ei vältytä, kun nämä tärinähousut pakkaavat matkalaukkunsa ja suuntaavat kohti seikkailuja. Maailmaympärysmatka on suunnattu kaikenikäisille faneille. Ti-Ti Nalle on Riitta Korpelan luoma satuhahmo. Hahmo tuli tunnetuksi Pikku Kakkosen kautta. Ti-Ti Nallella on nimikkotalo Ikaalisten Kylpylän alueella, jossa Riitta ja nallet esiintyvät monta kertaa vuodessa. Nalleperheeseen kuuluvat Ti-Ti Nallen lisäksi myös Trioli, Tau Nalle (Ti-Tin pikkusisko), Ti-Ri Vauva, Äitinalle, Isänalle, Isoäitinalle ja Isoisänalle. Korpela on koulutukseltaan lastentarhanopettaja. Hän on valmistunut myös musiikkileikkikoulunopettajaksi Sibelius-Akatemiasta. Torstai-illan konsertti kestää reilun tunnin. Tämän jälkeen Riitta jakaa fanikortteja ja nallet ovat halittavissa. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/11/30/Ti-Ti%20Nalle%20vierailee%20t%C3%A4n%C3%A4%C3%A4n%20Kuusankoskella/20161846/4