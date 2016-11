Uutinen

Kouvolan Sanomat: Toikkalalainen Matti Papu menestyy omilla kasvateillaan Toikkalalainen Matti Papu oli lokakuisena lauantai-iltana onnellinen mies, vaikka jättipotti Suomen tärkeimmässä kolmevuotiaiden ikäluokkakilpailussa Kriteriumissa Teivossa jäi valjakonmitan päähän. Bean Stablen kasvattaman ja omistaman Bean Coktailin tilille kilahti 46 875 euroa. Bean Coktail olisi voitu palkita koko Kouvolan raviradan alueen eniten tienanneena hevosena, sillä sen voittosumma vuonna 2016 oli suurempi kuin vanhemmilla palkituilla. Orin kausi ja samalla koko kilpaura alkoi keväällä Vermossa voitolla. Sen jälkeen Bean Coktail siirtyi kilpailemaan Ruotsiin, missä maan pääradalla Solvallassa tuli kolme totosijaa. — Kaudesta on erityisesti jäänyt mieleen E3-kilpailun karsinta Bergsåkerissa, missä Bean Coktail sijoittui toiseksi, Matti Papu kertoi palkitsemisgaalassa. Bean Coktail siirtyi Tuomas Korvenojan valmennukseen puolitoistavuotiaana suoraan kotitallistaan. Korvenojan tallissa Sipoossa se myös viettää talven ja valmistautuu nelivuotiskauteen, jonka suurin kilpailu Suomessa on syksyllä ajettava Suuri Suomalainen Derby yli 100 000 euron ensipalkinnolla. Bean Coktailin emä Bean Princess ansaitsi urallaan yli 100 000 euroa ja otti useita arvovoittoja. Sen ensimmäinen varsa on Bean Star, joka pärjäsi viime vuonna kolmivuotiaana ja otti muun muassa Kymenlaakso-ajon karsintavoiton. Tänä vuonna meno on ollut vaisumpaa, ja tamma lomaileekin nyt kotitallillaan Toikkalassa. Bean Princess on sittemmin tehnyt vielä kolme toinen toistaan lupaavampaa tammavarsaa, ja kantaa ensi keväälle jälleen jälkeläistä orista Sam Bourbon. Bean Stablen menestys siis odottaa jatkumistaan. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/11/30/Toikkalalainen%20Matti%20Papu%20menestyy%20omilla%20kasvateillaan/2016221543243/4