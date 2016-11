Uutinen

Kouvolan Sanomat: Tuokkola otti KooKoossa normaalia aktiivisemman peliotteen — ”Joukkueesta heti välittynyt palo siirrettävä tavalliseen arkeen” Tuomas Tuokkola otti viime viikon otteluissa KooKoon uutena päävalmentajana aktiivisen otteen vaihtoaitiossa. Kädet heiluivat ja suu kävi sekä katkoilla että pelin aikana. Jokaisella valmentajalla on oma tyylinsä johtaa. Tuokkola elää aina pelissä mukana, mutta KooKoon tilanteessa on vaadittu tavallista enemmän elämöintiä. — Otteeni on ollut aktiivisempi kuin normaalisti. Harjoituksia on vasta vähän alla ja olemme vain suullisesti käyneet läpi sitä, miten kentällä kannattaisi toimia. Sitten kun meillä on paketti kasassa, haluan, että pelaajat tekevät työn ja kantavat päävastuun jäällä. Tämä on edelleen pelaajien peli. Viime viikolla molemmat vierasottelunsa voittanut KooKoo saavutti pudotuspeliviivaa pisteellä. Tuokkolan mielestä nyt ei kannata tuijottaa liikaa sarjataulukkoa. — Meiltä vaaditaan peleissä kurinalaista, ehjää ja innostunutta joukkuetta. Valmentajan vaihtamisen myötä elämme nyt jonkinnäköistä honeymoonia. Joukkueesta on alusta alkaen nähnyt kovan palon. Se on nyt siirrettävä tavalliseen arkeen. Loppukauden ja koko ensi kauden kattavan sopimuksen KooKoon kanssa tehnyt Tuokkola on itse saanut kenkää päävalmentajan paikalta Liigassa kahdesti: syksyllä 2012 KalPasta ja viime tammikuussa Ilveksestä. KooKoohon tullessaan hän tapasi joukkueesta viisi vanhaa tuttua valmennettavaa. Eero Savilahti, Kai Kantola ja Juha Järvenpää edustivat Ilvestä samaan aikaan. Toni Hyvärinen ja Jarkko Malinen tulivat tutuiksi KalPassa. — Ei siitä ainakaan haittaa ole, että tuntee pelaajia ennestään. Olen saanut heiltä tietoa siitä, mitä täällä on tehty ja millainen fiilis on ollut. Se on auttanut siinä, miten olen asioihin tarttunut. Jotta homma toimii, on oltava pelaajien ja valmentajan luottamussuhde molemmin päin. Tiistaina KooKoon jääharjoituksista puuttui hyökkääjistä enää Mikko Alikoski. Josh Green, Hyvärinen ja Terry Broadhurst paahtoivat muun muassa erikoistilannetreeneissä. Samoin molemmat maalivahdit Leland Irving ja Samu Perhonen olivat kuntoutuneet. KooKoo—KalPa, jääkiekon Liigaa tänään keskiviikkona kello 18.30 Kouvolan jäähallissa. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/11/30/Tuokkola%20otti%20KooKoossa%20normaalia%20aktiivisemman%20peliotteen%20%E2%80%94%20%E2%80%9DJoukkueesta%20heti%20v%C3%A4littynyt%20palo%20siirrett%C3%A4v%C3%A4%20tavalliseen%20arkeen%E2%80%9D/2016221543244/4