Kouvolan Sanomat: Uutisen takaa: Uutisvuodosta selviää, paimensiko Sipilä Yleisradiota Pääministeri Juha Sipilän mopo alkoi puksuttaa Trump-tahtia, kirjoittaa Kouvolan Sanomien yhteiskuntatoimittaja Janne Rönkkö. Hän on ollut liikemies. Hän on tullut politiikkaan täysin ulkopuolisena. Hän on kritiikin kohteeksi joutuessaan paljastunut varsin herkkähipiäiseksi. Hänellä näyttää olevan taipumusta lähetellä viestejä arvostelijoilleen myöhään iltaisin, jopa öisin. Tuntomerkit sopivat erittäin hyvin Yhdysvaltain tulevaan presidenttiin Donald Trumpiin. Huolestuttavampaa asiassa on, että laveasti tulkiten tuntomerkit ovat alkaneet sopia myös Suomen pääministeriin Juha Sipilään (kesk.). Viime päivinä Sipilää on närästänyt Yleisradion tapa käsitellä pääministerin asemaa Talvivaaran kaivoksen rahoittamisessa. Suomen Kuvalehti uutisoi tänään keskiviikkona, että pääministeri Sipilä olisi vaientanut viesteillään Yleisradion. Lehden tietojen mukaan Ylen johto päätti viestit saatuaan, että valmisteilla olevia Sipilä-juttuja ei julkaista. Ylen vastaava päätoimittaja Atte Jääskeläinen luonnollisesti kielsi pääministerin vaikuttaneen yhtiön päätöksiin. Odotetusti päätoimittaja totesi, että Yle on tehnyt uutisointipäätökset täysin itsenäisesti. Toisenlainen ulostulo olisikin ollut maailmanluokan uutinen. Niin Yleisradio kuin kaupalliset mediat pitävät aina järkähtämättä kiinni siitä, että mikään taho ei vaikuta journalistisiin päätöksiin. Päätösvalta pidetään aina toimituksissa. Yleisradio on verorahoilla pyöritettävänä instituutiona kuitenkin hieman toisenlaisessa asemassa kuin kaupalliset radio-, televisio- ja lehtiyhtiöt. Ylen rahoitus riippuu päätöksistä, joita tekevät poliitikot. Suomen Kuvalehden tietojen mukaan Yleisradion toimittaja Ruben Stiller sai kirjallisen varoituksen tämän viikon tiistaina. Varoituksen syy oli, että hän oli valmistellut perjantain ohjelmaansa Pressiklubia ”uutis- ja ajankohtaistoiminnan johdon asettaman journalistisen linjan vastaisesti”. Perustelu kuulostaa erikoiselta. Johto puuttuu viihdevaihteella tehtävään keskusteluohjelmaan siten, että jonkin asian tai henkilön käsittely kielletään kokonaan. Stillerin tapa käsitellä vallanpitäjiä on tunnettu: mankelissa ei säästetä ketään eikä mitään. Varoitus on lehden tietojen mukaan myöhemmin peruttu Stillerin puhuttelun jälkeen. Nähtäväksi jää, puhutaanko ohjelmassa mitään Sipilästä, Terrafamesta ja jääviyskysymyksistä. Viimeistään lauantaina selviää, onko Sipilän yhteydenotoilla ollut vaikutusta Yleisradioon. Jos lauantai-illan Uutisvuodossa ei puhuta tai viitata sanallakaan pääministeriin, asia on selvä. Jos viihdeohjelman tekijät saavat käskyn olla käsittelemättä pääministerin jääviyskysymyksiä, kyseessä ei voi olla journalistisesti perusteltu päätös. Ei varsinkaan, kun Uutisvuodon räävitön tapa moukaroida vallanpitäjiä on tullut vuosien mittaan varsin tutuksi. Sipilä poltti päreensä sen takia, että hän katsoi Yleisradion jutun antaneen mielikuvan, että hän tai hänen sukulaisensa ovat toimineet vilpillisesti Terrafamen eli entisen Talvivaaran pääomittamisessa. Talouspoliittinen ministerivaliokunta päätti marraskuussa, että Terrafamelle varataan 100 miljoonaa euroa lisää rahaa. Sipilä on itse kertonut pyytäneensä oikeuskansleria selvittämään mahdollista esteellisyyttään tai jääviyttään pääomituspäätöksessä. Jo väsymiseen asti on toisteltu sitä, että jos asiat näyttävät joltakin, ne myös ovat sitä. Terrafame ja Talvivaaran kaivos ovat asioita, joissa tunteet käyvät kuumina. Sipilä haluaa keskustalaisena poliitikkona jatkaa Kekkosen linjoilla syrjäseutujen hyväntekijänä. Vaikka Sipilä on kiistänyt haluavansa johtaa Suomea kuten yritysjohtaja, tietty tekninen lähestyminen johtamiseen on koko ajan taustalla. Jos asiat ovat kunnossa paperilla, vastakkaiset mielikuvat ja näkemykset ovat Sipilän mielestä vääriä. Yritysmaailmassa johtajalla on oikeus ja usein velvollisuuskin ajatella näin. Yhteisillä rahoilla pyörivässä yhteiskunnassa myös hallituilla on sanansa sanottavana johtajan edesottamuksista. Janne Rönkkö janne.ronkko@kouvolansanomat.fi Lue koko uutinen:

