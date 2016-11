Uutinen

Kouvolan Sanomat: Viirupöllö törmäili Kymen paviljongissa — osuma ikkunaan voi olla kohtalokas Sunnuntaiaamuna Kymen paviljongin suuren ikkunaseinän vierestä löytyi pökertynyt viirupöllö. Lintu oli ilmeisesti törmännyt ikkunaan ja tuupertunut alas pihamaalle. Paviljongin henkilökunta otti linnun hoiviinsa. Havaittuaan ettei siitä ollut lentäjäksi ainakaan heti sijoittivat he pöllön sisätiloihin suojaan. Maanantaina luonnonsuojelupiiri toimitti pöllön Pyhtään lintuhoitolaan. Hoitolan esimies Arto Hokkanen otti linnun vastaan ja aloitti tarvittavat toimenpiteet. Hokkanen ruokki linnun ja ainakin ruoka sille maistui. Lintu ei ollut mitenkään erityisen nälkiintyneen oloinen. Pöllöstä saattoi päätellä, että se oli normaali hyväkuntoinen yksilö ennen törmäämistään ikkunaseinään. Pöllön tasapaino ei ollut ihan kohdallaan. Monesti törmäykset peilaaviin pintoihin aiheuttavat tasapaino-ongelmia linnuille. Joskus linnut toipuvat, mutta joskus tasapainohäiriöt osoittautuvat kohtalokkaiksi. Lähipäivinä ratkeaa, miten paviljongin pöllölle lopulta käy. Keltin alue, josta viirupöllö löytyi, on lähinnä lehtopöllöaluetta, joten viirupöllön esiintyminen paviljongin lähettyvillä oli mukava yllätys. Viirupöllö on paikkalintu, joten sellaisen löytyminen Keltistä voi viitata siihen, että kyseessä oli nuori vaeltelemaan lähtenyt yksilö. Myyrätilanne on kohtalaisen hyvä ja se alkaa näkyä pian pöllöjen ääntelyaktiivisuuden lisääntymisenä.

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/11/30/Viirup%C3%B6ll%C3%B6%20t%C3%B6rm%C3%A4ili%20Kymen%20paviljongissa%20%E2%80%94%20osuma%20ikkunaan%20voi%20olla%20kohtalokas/2016221541722/4