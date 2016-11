Uutinen

Kouvolan Sanomat: Anjalan kartanon tarjoukset on jätettävä perjantaihin mennessä Nuorisokeskus Anjalaa hallinnoiva Ankkapurhan kulttuurisäätiö ei aio jättää tarjousta myynnissä olevasta Anjalan kartanosta. Toiminnanjohtaja Jenni Liikkasen mukaan säätiöllä ei ole siihen varaa. Säätiön säännöt ja nuorisolain asetus määräävät, että nuorisokeskustoiminnan tuotot tulee ohjata nuorisokeskustoiminnan kehittämiseen. — Säätiön pääomaa ei voi sitoa kartanokiinteistön ostoon, Liikkanen sanoo. Liikkanen odottaa mahdollista uutta naapuria ristiriitaisin tuntein. Hän toivoo, että muutos olisi myös mahdollisuus. — Eniten toivon, että asiaan saataisiin jonkinlainen ratkaisu. Jos siihen tulee yritys, toivottavasti se on yhteistyöhaluinen ja paikan kulttuuriperintökohdetta ja nuorisokeskustoimintaa kunnioittava. Tarjoukset Anjalan kartanosta on jätettävä viimeistään huomenna perjantaina. Senaatti-kiinteistöjen myyntipäällikön Kari Kervisen ei kommentoi kuinka paljon kyselyjä tai tarjouksia on tullut viimeisen viikon aikana ennen määräajan umpeutumista. Kartanokokonaisuus on kiinnostanut laajalti. Kyselyjä tuli Kervisen mukaan paljon jo ennen kuin kartano tuli myyntiin. — Tässä vaiheessa luonnollisesti uskon, että kartano menee kaupaksi, Kervinen sanoo. Kartanon lisäksi samassa paketissa myydään viljamakasiini, Tammela-niminen sivurakennus, rantavaja ja erillinen wc-rakennus. Myytävä maa-ala on runsaat 26 hehtaaria. Se sisältää piha-alueiden lisäksi peltoa ja metsää. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/12/01/Anjalan%20kartanon%20tarjoukset%20on%20j%C3%A4tett%C3%A4v%C3%A4%20perjantaihin%20menness%C3%A4/2016221548768/4