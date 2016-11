Uutinen

Kouvolan Sanomat: Betonista rakennettiin, koska sitä oli tarjolla - pääkirjastossa esitellään 60-luvun arkkitehtuuria Helsinkiläisen Arkkitehtuurimuseon näyttelytuottaja Juho Haavisto rakensi keskiviikkona Kouvolan kirjastoon moduulipaviljongin, lukunurkkauksen, joka esittelee 1960-luvun arkkitehtuuria. Aikakauden rakentamiselle oli ominaista betonin käyttö. Sille oli käytännöllinen syy. Sotien ja pula-ajan jälkeisessä Suomessa oli niukasti rakennustarvikkeita. — Betonia oli saatavilla. Se oli myös edullista, Haavisto sanoo. Näyttelytilassa on ajan arkkitehtuuria käsittelevää kirjallisuutta ja kaksi tv-ruutua, jotka esittelevät kuvin aikakauden rakennuksia. Mukana on myös kouvolalaisia kohteita. Lisäksi kävijät voivat jättää tilaan 1960-lukua koskevia muistojaan. Ne julkaistaan myöhemmin 60-luku.fi-sivustolla. Kiertonäyttely on osa Arkkitehtuurimuseossa käynnissä olevaa päänäyttelyä Värikkäämpi, iloisempi, hienostuneempi — 1960-luvun suomalaista arkkitehtuuria. Kouvolassa teemana on betoni. — Näyttelyyn liittyy betonista keskustaa esittelevä arkkitehtuurikävely, jonka vetää arkkitehti Rurik Wasastjerna. Tulevana lauantaina järjestettävä maksullinen kävely kestää kaksi tuntia ja on pituudeltaan 2,5 kilometriä. Kierrokselle lähdetään Kouvolan rautatieaseman edestä kello 14. Kävely päättyy pääkirjastoon. Näyttely jatkuu pääkirjastossa 31.12. asti. Lue lisää päivän lehdestä tai Kouvolan Sanomien mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

