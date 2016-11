Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvolan koirapoluilta katosivat kyltit — enää koiria ei saa pitää rajoittamattomasti vapaana Koirien ulkoiluttajat ovat ihmetelleet kaupungin neljältä koirapolulta kadonneita kylttejä. Vanhoissa kylteissä sallittiin koirien pito irrallaan koirapolulla. Metsästys- ja järjestyslakien mukaan koiraa ei saa pitää vapaana taajamassa, kuntopoluilla eikä näin ollen myöskään koirapoluilla. Kaupungin koirapolulla koiraa saa pitää irti jatkossakin, mutta sen on oltava ulkoiluttajan hallinnassa ja kytkettävissä. — Kaupunki ei voi antaa koirille rajoittamatonta vapaanapito-oikeutta, koska silloin se rikkoisi sekä metsästys- että järjestyslakia. Vanhoissa kylteissä sellainen lupa annettiin. Siksi ne poistettiin, vihersuunnittelija Anniina Tarhonen sanoo. Koiria voi edelleen ulkoiluttaa koirapoluilla, mutta kiinnipitoaikoina ne on pidettävä aina kytkettyinä, Tarhonen toteaa. Kouvolan koirapolkuja ei olla Tarhosen mukaan lopettamassa. Kylttejä, jotka kieltäisivät koirien ulkoiluttamisen, ei ole poluille myöskään tulossa. — Tarkennamme käytäntöä vapaanapito-oikeudesta, jotta se vastaa metsästyslakia sekä järjestyslaissa mainittua koirakuria. Koirapolkujen lähistöllä asuvilta on tullut palautetta kaupungille kylteistä. Kyltit poistettiin poluilta äskettäin. Kouvolan koirapolut sijaitsevat Lehtomäessä, Palomäessä, Mielakassa, ja Pappikalliolla. Lehtomäen koirapolku lähtee Utunmäentien päästä. Palomäen koirapolku sijaitsee Sammonkadun ja Huovinhongantien välissä. Mielakan koirapolku lähtee Kangasvuokontien päästä ja tekee lenkin metsässä. Pappikallion polku on ulkoilualueella Vahterossa. Otsikkoa muutettu kello 9:09. Lue koko uutinen:

