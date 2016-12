Uutinen

Kouvolan Sanomat: Movember-huuma hiipuu, muttei häviä — hampurilaisilla kerättiin Kouvolassa 600 euroa Movember-viiksikampanjan tuotto jää kauas huippuvuosista, mutta tuottaa syöpätutkimukseen tänäkin vuonna yli 100 000 euroa. Kouvolassa Gastropub Betony keräsi rahaa viiksillä ja hampurilaisilla. Betony lupasi lahjoittaa jokaisesta marraskuussa myydystä burgerista euron eturauhassyövän tutkimukseen. Rahaa kertyi Syöpäsäätiölle lahjoitettavaksi hieman ylöspäin pyöristettynä 600 euroa, kertoo toimitusjohtaja Timo Makkonen. Movember-kampanjan tarkoitus on kasvattaa marraskuun ajan viiksiä ja sen avulla lisätä tietoisuutta eturauhassyövästä ja kerätä lahjoituksia sen tutkimukseen. Betonyssä virallisia viiksien kasvattajia oli neljä. Ravintolan partamiehet olivat myös mukana, mutta he eivät halunneet lähteä ajelemaan omia leukapartojaan. Tämä kampanja meni hyvin, mutta yleisesti ottaen Movember-huuma on laskussa. Esimerkiksi jääkiekkoliiga, ja sen mukana KooKoo, oli aiemmin mukana kampanjassa, mutta tänä vuonna ei. — Seurana emme olleet mukana, mutta muutamilla pelaajilla kasvoi aikamoisia kalapuikkoja. He ovat olleet tuhansien katseiden alla, joten luotetaan, että sen kautta tietoisuus lisääntyy, sanoo KooKoon myynti- ja viestintäpäällikkö Matti Lindholm. Koko maassa rikotaan juuri 100 000 euron raja, kertoo Movemberiä Suomessa koordinoivan Syöpäsäätiön varainhankintapäällikkö Helena Hulkko. Ainakin noin 20 000 euroa on tulossa vielä esimerkiksi yritysten kautta. Kampanja itse asiassa jatkuu vielä, vaikka kuu jo vaihtui. Lahjoituksia voi tehdä 8.12. asti kampanjan sivuilla osoitteessa https://fi.movember.com/. — Toivotaan, että viimeisen viikon aikana tulee vielä loppukiri, kuten usein on käynyt. Virallinen tavoite, 250 000 euroa, on maltillinen verrattuna ennätysvuosiin. Vuonna 2013 Suomessa kerättiin noin 400 000 euroa ja seuraavana vuonna noin 240 000 euroa. Viime vuoden saldo oli 150 000. Lue koko uutinen:

