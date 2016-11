Paltan joulukalenteri alkaa

Kuva: Veera Miettinen



Kirjoittajayhdistys Paltta on toimittanut Kouvolan Sanomiin 24-osaisen joulukalenterin, joka julkaistaan jouluaattoon saakka sekä printissä että verkossa. Yhdistys on toimittanut joulukalenteria lehteemme vuodesta 2013.

Tällä kertaa sarja koostuu proosateksteistä, joissa eri puolilta Kaakkois-Suomea olevat kirjoittajat kertovat jouluun liittyviä tarinoita. Sarjan kuvituksen on tehnyt Veera Miettinen.









Joulun aika

Kaupungissa on puisto, jonka puihin iloiset ihmiset ripustivat kesällä värikkäitä neuleita kaikkien iloksi. Monenlaiset hauskat kuviot kietoutuivat runkojen ympärille.

Oksilla kurkisteli olentoja, virkatussa kalaverkossa oli mustekaloja ja silakoita, meritähtiä, ruusuja ja isoäidinneliöitä. Syksyllä jo vähän vanuneet neuleet irrotettiin puista. Mutta jo sitä ennen lehmuksen oksasta oli lähtenyt purkautumaan villalankaa: paksua ja kiharaa tonttutytön tukkaa. Se asettui kerälle ja piiloutui syyshortensian suojaan. Ja joku kuiskasi:

— Odotetaan joulun aikaa.

Muutaman kadun päässä puistosta asui mummeli, joka oli nähnyt naapurinsa värjöttelevän paljain käsin. Mummeli oli huolissaan. Hän halusi neuloa naapurille lapaset ja kaulahuivin. Kaupassa oli erivärisiä lankoja, mutta mummelin rahat riittivät vain yhteen harmaaseen vyyhteen. Mummeli oli surullinen; hän olisi halunnut antaa naapurille paljon värikästä iloa.

Ei aikaakaan niin kerä kieri jo puiston viereisellä kadulla. Se pelkäsi likaantuvansa, joutuvansa umpisolmuun tai jäävänsä ihmisten jalkoihin. Mutta joku kuiskasi:

— Pelottomasti eteenpäin, on joulun aika.

Niin kerä jatkoi matkaansa muutaman kadun päähän asti.

Mummeli otti esiin kutimensa, ja pian puikoille alkoi muotoutua monivärisiä kuvioita, tähtiä ja tonttutyttöjä. Mummeli oli iloinen. Kun lapaset ja pipo olivat riemunkirjavan valmiit, mummeli keitti oikein hyvät kahvit.

— Mitä ihmettä sain aikaiseksi, hän iloitsi. Ja joku kuiskasi:

—Joulun taikaa.

Irja Sinivaara