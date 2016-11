Uutinen

Kouvolan Sanomat: Slush Youth järjestetään toista kertaa, mukana myös Valkealan lukio Helsingissä tänään jatkuvassa Slush-tapahtumassa on tänä vuonna toista kertaa myös erityisesti nuorille suunnattua ohjelmaa. Osallistujien joukossa on ryhmä Valkealan lukion opiskelijoita. Slush Youth -tapahtumaan osallistuu yhteensä noin 300 lukiolaista Suomesta ja Ruotsista. — Osan ajasta opiskelijat kiertävät aikuisten Slushissa, mutta heille on myös omaa ohjelmaa, kertoo lukion historian ja yhteiskuntaopin opettaja Päivi Parkkonen. Helsinkiin lähtee 10 opiskelijaa. Yhteensä Valkealassa tehtävää kansainvälisen liiketoiminnan kurssikokonaisuutta, johon vierailu liittyy, suorittaa parisenkymmentä opiskelijaa. Kurssikokonaisuutta hallinnoi Taloudellinen tiedotustoimisto, jonka tavoitteena on kehittää nuorten talous- ja työelämätaitoja ja toimia linkkinä nuorten ja työnantajien välillä. — Ohjelma alkaa puoli yhdeksältä ja päättyy vasta kuudelta, joten 12 tunnin reissu siitä tulee asemalta asemalle, Parkkonen kertoo. Nuorille suunnattuja työpajoja on neljä, ja niissä käsitellään koodaamista, markkinointia, yrityksen sosiaalisen median käyttöä ja vastuullisuutta liiketoiminnassa. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/12/01/Slush%20Youth%20j%C3%A4rjestet%C3%A4%C3%A4n%20toista%20kertaa%2C%20mukana%20my%C3%B6s%20Valkealan%20lukio/20161855/4