Kouvolan Sanomat: Uusikymenlaakso.fi-sivuilla tietoa sotesta ja maakuntauudistuksen valmistelusta Kymenlaakson sote- ja maakuntauudistuksen valmistelu on saanut oman verkkosivuston osoitteessa www.uusikymenlaakso.fi. Verkkosivustolle päivitetään ajankohtaisia uutisia ja kootaan uudistukseen liittyvää materiaalia sekä uutiskirjeitä. Sote- ja maakuntauudistus valmistelee vuoden 2019 alussa toimintansa aloittavaa Kymenlaakson maakuntaa. Sivujen kautta voi myös kysyä aiheeseen liittyviä mieltä askarruttavia asioita tai antaa niihin liittyviä vinkkejä ja ideoita. Sivuston visuaalisen ilmeen taustalla on Kymenlaakson liiton graafinen ilme ja värimaailma. Uudistuksen tunnukseen on valittu maakunnan kartta ja valmisteluvaiheen tunnuslauseeksi on valittu ”Tehää yhes Kymenlaaksos”, joka on ideoitu sote-uudistuksen työpajassa. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/12/01/Uusikymenlaakso.fi-sivuilla%20tietoa%20sotesta%20ja%20maakuntauudistuksen%20valmistelusta/2016521554019/4