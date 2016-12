Uutinen

Kouvolan Sanomat: Entinen MotoGP-maailmanmestari hehkuttaa Kymi Ringiä — ”Fantastico!” Kansainvälisen Moottoriliitto FIM:n turvallisuusvastaava Franco Uncini kävi tällä viikolla Iitin Tillolassa tarkistamassa Kymi Ring -moottoriradan. Uncini kävi tarkistamassa radan tilanteen MotoGP-sarjan promoottorin Dornan pyynnöstä. Dorna haluaa olla varma siitä, että Kymi Ring tulee olemaan kaikilta osa-alueiltaan sovitun mukainen, korkeatasoinen ja nykyaikainen rata. FIM on tehnyt tarkastuksia Iitissä myös aiemmin. Torstaina turva-alueisiin tehtiin vielä täsmennyksiä, joita käsitellään kansainvälisen autourheiluliiton FIA:n konferenssissa Wienissä perjantaina. Vuoden 1982 ratamoottoripyöräilyn 500-kuutioisten italialainen maailmanmestari oli tyytyväinen näkemäänsä. — Ei ole kuin yksi sana, millä rataa voi kuvailla ja se on fantastico, Uncini sanoo Moottoriurheilu.tv:n tiedotteessa. Uncini pitää erityisesti radan profiilista ja siitä, että sen suunnittelussa on otettu huomioon paitsi katsojat myös kilpailijat. — Radan muoto on upea. Siinä mennään ylös ja alas eri nopeuksilla, eli juuri kaikki jännittävimmät osa-alueet ovat Kymi Ringillä täysin kohdallaan. Lue koko uutinen:

