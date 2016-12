Uutinen

Kouvolan Sanomat: Eppu Normaalista kertova elokuva saa tänään ensi-iltansa Eppu Normaalin Eput-elokuva saa ensi-iltansa tänään perjantaina. Yhtyeen kitaristi Juha Torvinen ei elokuvasta ota turhia paineita. — Annoimme tekijöille vapaat kädet. Emme olleet elokuvan teossa muuten mukana, kuin antamalla itsemme käyttöön. Jos olisimme puuttuneet lopputulokseen, ei kyseessä olisi dokumenttielokuva, Torvinen kertoo. Torvinen on nähnyt valmiin elokuvan kahteen kertaan ja on lopputulokseen tyytyväinen. Elokuvassa käytettiin arkistomateriaalia, mutta uutta kuvausmateriaalia ja haastatteluja syntyi noin 150 tuntia. Noin puolitoista vuotta kestänyt elokuvaprojekti oli bändille poikkeuksellisen pitkä. — Emme suunnittele tekemisiämme koskaan 6—12 kuukautta pidemmälle. Se on meille toimiva systeemi. Jos motivaatio on kateissa, tulevaisuus ei näytä liian raskaalta. Suomirockin jättiläinen on tänä vuonna viettänyt 40-vuotisjuhlavuottaan. Järkeistynyt työtahti, sekä Torvisen mukaan myös uskomaton tuuri, ovat bändin pitkän iän salaisuus. Nykyään Eppu Normaali keikkailee maltillisesti, jotta mielenkiinto pysyy yllä. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/12/02/Eppu%20Normaalista%20kertova%20elokuva%20saa%20t%C3%A4n%C3%A4%C3%A4n%20ensi-iltansa/2016221585005/4