Kouvolan Sanomat: Joulukalenteri: Valintoja Mummo vei kullanmurut retkelle harvennuskuusikkoon jo marraskuussa. Nyt olisi hyvä aika valita joulukuuset, kun ei vielä ollut lunta. Punainen narukerä pullotti tytön taskussa. — Olisiko tuo sopiva, ainakin se on tuuhea? — Liian pieni, meille mahtuu paljon isompi, ilmoitti poika. — Entäs tämä tässä koivun vieressä, tämän joutuu kuitenkin kaatamaan tästä pois, ehdotteli mummo. — Eihän siinä ole edes oksia latvassa, marisi tyttö. — No ei kai nyt ihan latvassa voi oksia ollakaan, mutta etsitään parempi, myöntyi mummo. — Tämä on hieno, otetaan tämä, kiljui poika kauempana. — Tuo naru tänne, minä laitan merkin siihen. — Eikä kun minä laitan, sinä sait valita puun, väitti tyttö. — Mutta sinä kannoit narun, totesi poika. — Epistä, parkui tyttö ja potkaisi poikaa jalkaan. — Hei, ei tänne olla tultu tappelemaan vaan kuusia valitsemaan, sekaantui mummo ja veti tytön kauemmas. Poika sai laittaa merkin kyseiseen kuuseen ja tyttö valita sekä merkitä seuraavan. Tyttö kääntyi mököttäen etsimään kuusta. — Tämä, hän osoitti surkeaa kuusenreuhkaa. — Anna naru! — Mitä jos valitsisitte kumpikin vielä kaksi kuusta. Pappa kaataa ne jouluviikolla ja tuo liiterin seinustalle. Iskä ottaa siitä sitten sen, joka sopivasti mahtuu teidän peräkärryyn ja toinen jää meille, ratkaisi mummo. — Mutta mihin ne ylimääräiset? laski poika. — Eihän me tarvita kuutta kuusta! — Tehdään vaikka pääsiäiskokko keväällä, mutta nyt eväiden syöntiin! Seija Stavén Lue koko uutinen:

