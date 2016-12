Uutinen

Kouvolan Sanomat: KPL:llä kolmen kotipelin putki heti toukokuussa Superpesiksen sarjaohjelma kaudelle 2017 on julkaistu. Kouvolan Pallonlyöjien kausi alkaa vieraspelillä Joensuun Mailaa vastaan, mutta Tukholmaan kaavaillun ottelun ajankohta on vielä avoin.Kouvolassa pelattavat ottelut on sen sijaan lyöty lukkoon. Kouvolan pesäpallostadionilla pöllyää heti toukokuun alussa, kun KPL aloittaa 6.5. kolmen kotipelin putken Alajärveä vastaan.Runkosarjan päätöksessä osat ovat toisin päin, sillä KPL kohtaa Ankkurit vieraskentällä 27. heinäkuuta.Pudotuspelit alkavat alustavasti 30.7. ja ensimmäinen finaali on tarkoitus pelata 10. syyskuuta.Itä—Länsi-tähdistöottelu mitellään tänä vuonna Imatralla sunnuntaina 2. heinäkuuta. Viime vuonna tapahtuma oli Kouvolassa. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/12/02/KPL%3All%C3%A4%20kolmen%20kotipelin%20putki%20heti%20toukokuussa/2016221591041/4