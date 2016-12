Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kahvilusikoita ei tarvitse varastaa — itsenäistymisvarastossa on nuoren ensikodissa tarvittavaa tavaraa Ensimmäiseen omaan kotiin muuttanut nuori kertoi varastaneensa kahviloista lusikoita, koska hänellä ei itsellään ollut niitä varaa hankkia. Jos tilillä on 50 senttiä rahaa, eikä seuraavista korvauksista ole tietoakaan, silloin aterimet jäävät hankkimatta. Toisinaan nuorella ei ole yllä olevaa vaatekertaa enempää muuttotavaroita, koska kotiväellä ei ole ollut antaa mitään mukaan lähtiessä. Iitin nuorisotoimella on itsenäistä elämää aloittavan nuoren kodin perustamisen varalta pieni reservi kodin tarpeellisia esineitä. Lakanoita, astioita ja verhoja on päätynyt nuorisotilan varastosta jo useamman nuoren kotiin. Iitin etsivän nuorisotyöntekijän Sonja Lindroosin mukaan itsenäistymisvarastoksi ristitystä komerosta hupenevat ensimmäiseksi pyyhkeet, liinavaatteet, aterimet ja astiat. Huonekaluja menisi nuorten koteihin niin paljon kuin niitä ehdittäisiin tarvitseville viedä. — Eräs nuori mies toivoi pöytäliinaa asuntonsa pöydälle. Nuorilla naisilla on monesti kotoa lähtiessä jotakin, miehillä ei yleensä paljon mitään, Lindroos sanoo. Nuorisotoimella ei ole parin komeron lisäksi ylimääräisiä tiloja suurien tavaramäärien säilyttämiseen. Työntekijöiden aika ei riitä tavaroiden noutamiseen tai perille toimittamiseen. Harvalla nuorella on mahdollisuus kuljettaa esimerkiksi huonekaluja itse. Iittiin suunnitellaan parhaillaan nuorten työpajaa, jonka yhtenä toimintana olisivat itsenäistymisvaraston käytännön järjestelyt. Siihen voitaisiin Iitin nuoriso-ohjaajan Tanja Lehtimäen mukaan yhdistää esimerkiksi huonekalujen kunnostamista. Lahjoituksina varastoon on saatu paikallisen ravintolan keittiöstä astioita ja matkailuyrittäjältä liinavaatteita. Urheiluseurojen kautta etsivän nuorisotyön liikuntaryhmä sai sisäpelikenkiä. — Monet vapaa-aikaan liittyvät asiat kaatuvat nuorilla siihen, että ei ole välineitä eikä rahaa niitä hankkia niitä. Lue koko uutinen:

