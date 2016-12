Uutinen

Kouvolan Sanomat: Katso Starboxin bloggareiden vinkit viikonloppuun: Voiko olla veikeämpää kuin suklaapapanakakku! Starbox.fi:n bloggaajat ovat jälleen kehitelleet maukkaita reseptejä, joita voit kokeilla vaikka tänä viikonloppuna, jos intoa riittää. Virolahtelainen bloggari Katariina Hostikka on leiponut kuopuksensa kanssa hauskan erikoiskakun, jonka teossa tarvitaan suklaavanukaspurkista löytyviä suklaamuroja eli pojan mukaan "papanapaulaa". Suklaavanukkaan suklaamurupapanoita sisältänyt kakku onnistuu Katariinan mukaan oikein hyvin. Itse asiassa Katariina arvelee, että kakun ideoinnissa ja toteutuksessa vahvasti mukana ollut kuopus saattaa hyvinkin olla tuleva kondiittorimestari. Katariinan ja hänen nuorimman poikansa leipoman hauskan suklaapapanakakun ohjeen löydät täältä. Herkuttelijat-blogin Hertta Puumalainen on leiponut hurmaavan luumu-kaneli-juustokakun. Kakkua varten murskataan keksit muruksi, vispataan kermaa ja koristellaan kakku kermaruusukkeilla ja piparkakuilla. Ihanan jouluisen kakun ohjeen löydät täältä. Jannen keittiössä -blogin Janne Kujala lupaa joulukuussa blogiinsa joulukalenterin, jossa hän julkaisee joka päivä uuden leivonnaisen tai herkun ohjeen. Jannen joulukalenteri alkaa maukkaissa merkeissä, sillä hän kertoo lukijoille ihanien punaviinibrownieiden ohjeen. Tummaa suklaata ja punaviiniä sisältävien herkkujen ohjeen voit lukea täältä. Starbox.fi on Kaakon Viestinnän blogiyhteisö, jossa on tällä hetkellä yli 60 bloggaajaa. Blogien aihepiirejä ovat mm. hyvinvointi, matkailu, ruoka, leivonta, kauneus, muoti, urheilu, valokuvaus ja kädentaidot. Marjo Latvanen Lue koko uutinen:

