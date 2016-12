Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kausalan Ravilinnan toto-kopista löytyi naisen ruumis Kausalasta löytyi viime viikonvaihteessa naisen ruumis. Kouvolan Sanomien saamien tietojen mukaan noin keski-ikäisen naisen ruumis löytyi Ravilinnan toto-kopista viikonloppuna. Poliisi vahvistaa tiedon, mutta on muuten tapauksesta vaitonainen. — Olemme tästä tietoisia ja selvitämme tapahtumien kulkua, sanoo rikoskomisario Max Bock Kaakkois-Suomen poliisista. Poliisin alustava arvio on, että tapaukseen ei liity rikosta. Tutkinta on kuitenkin vasta alkuvaiheessa. Lue koko uutinen:

