Kouvolan Sanomat: Kouvolan ilmanlaatu keskustassa pääosin hyvää — vain 39 tuntia vuodessa ilmanlaatu oli huonoa tai erittäin huonoa Pohjois-Kymen ilmanlaadun vuosiraportin 2011-2105 mukaan Kouvolan ilmanlaatu on ollut mittauksissa valtaosin eli 70-90 prosenttia ajasta hyvä. Mittausaseman sijainnista riippuen Kouvolan keskustassa ilmanlaatu oli 8-27 prosenttia tutkimusajasta tyydyttävää ja 1-3 prosenttia ajasta välttävää. Huonoksi tai erittäin huonoksi ilmalaatu luokittui seurantajakson aikana 39 tunnin aikana vuonna 2015. Pohjois-Kymenlaaksossa on tarkkailtu ilmanlaatua vuodesta 1990 lähtien. Mittaukset on toteuttanut JPP Kalibrointi ja mittaukset on tilannut Kouvolan kaupunki. Pohjois-Kymenlaakson ilmanlaadun seurantaa järjestetään yhteistarkkailuna, jossa Kouvolan kaupungin lisäksi ovat mukana Iitin kunta sekä alueen merkittävimmät energiantuotanto- ja teollisuuslaitokset Ilmanlaadun mittausasemia on Kouvolan keskustassa Käsityöläiskadulla, Kankaan koululla, Kuusankosken Mäkikylässä sekä Kuusankoskella Urheilukentäntiellä. Typenoksidi- ja rikkioksidipäästöt ovat pienentyneet kymmenessä vuodessa noin 1000 tonnia. Hiukkaspäästöt eivät sen sijaan ole pienentyneet 2000-luvulla. Pelkistyneiden rikkiyhdisteiden päästöt selluteollisuudesta ovat pienentyneet lähes viidesosaan viimeisen kymmenen vuoden aikana, tutkimusraportissa todetaan. Pienhiukkasten pitoisuudet ovat selvästi alittaneet raja-arvon sekä Maailman terveysjärjestön WHO:n ohjearvot. Tällä hetkellä Pohjois-Kymenlaaksossa on menossa seurantakausi 2016—2020, jolloin ilmanlaatua tarkkaillaan kolmella jatkuvatoimisella analysaattorilla varustetulla mittausasemalla. Lisäksi seurantakaudella käytetään siirrettävää mittausasemaa. Tänä ja ensi vuonna tuo mittausasema sijaitsee Kausalassa. Lue koko uutinen:

