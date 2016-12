Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvolassa on joulumyyjäisten viikonloppu Nyt on mistä valita — nimittäin joulumyyjäisissä. Tässä muutamia vaihtoehtoja: Taideruukin joulumarkkinat kestävät koko viikonlopun. Koko perheen joulutapahtuma Kymin Ruukin Taideruukissa pidetään 3—4.12. klo 11—17. Myyjiä on sekä sisällä että ulkona. Talon vakituiset toimijat pitävät myös ovensa auki. Joulupukki on paikalla molempina päivinä klo 11—13 ja klo 14—17. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/12/02/Kouvolassa%20on%20joulumyyj%C3%A4isten%20viikonloppu/20161867/4