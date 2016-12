Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvottaret kovan tehtävän edessä Espoo Unitedia vastaan Kouvottaret on ajautunut kolmen tappion putkeen naisten Korisliigassa. Kahden vierashäviön jälkeen kouvolalaiset kaatuivat keskiviikkona sarjan kellarissa alkukauden kontanneelle Espoo Basket Teamille. Kouvottarilla oli kaikki mahdollisuudet kellistää EBT, mutta joukkueen intensiteetti putosi selkeästi tauon jälkeen. Lisäksi joukkue olisi tarvinnut hyökkäyskorilla ripauksen suoraviivaisuutta. Kouvolalaisten lauantainen vastustaja Espoo United paahtaa liigan kärkikolmikossa naarattuaan kymmenestä matsista kahdeksan voittoa. Espoolaisjoukkue on voittanut kaikki neljä kotipeliään, mutta vierastiliä rasittaa kaksi tappiota: Hyvinkäällä ja Forssassa. Tosin neljä edellistä matkaotteluaan EU on voittanut. Voitokkaiden Äänekosken- ja Vimpelin-reissujen jälkeen Espoo United löi Lappeenrannassa Catzin. Viime kierroksella EU kuittasi 77—62-voiton paikalliskilpailijastaan EBT:stä. | JUHA VESALA Lue koko uutinen:

