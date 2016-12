Uutinen

Kouvolan Sanomat: Ksaon liiketalouden opiskelijat saattavat muuttaa uusiin tiloihin jo ennen joulua — ”Meille ei ole tiedotettu suunnitelmista kunnolla” Kouvolan seudun ammattiopistossa ei vielä tiedetä, tulevatko merkonomiopiskelijat joululoman jälkeen vanhaan toimipisteeseen Salpausselänkadulle vai uusiin tiloihin Utinkadulle. Liiketalouden toimipisteestä on tarkoitus siirtää lähiviikkoina noin 200 opiskelijaa ja 20 työntekijää Utinkadun kampukselle. Rehtori Timo Ollin mukaan muuton ajankohta riippuu siitä, miten nopeasti Utinkadun tilojen viimeiset remontit saadaan tehtyä. — Urakoitsija aloittaa työt tällä viikolla. Seuraamme työn etenemistä ja teemme sitten ratkaisun, ehditäänkö muutto tehdä ennen lomia vai ryhdytäänkö siihen heti ensi vuoden puolella. Liiketalous muuttaa Utinkadulla tiloihin, joissa on aiemmin järjestetty yhteisten aineiden eli esimerkiksi kielten ja matematiikan opetusta. Muutto liittyy Ksaon säästösuunnitelmiin, jotka Kouvolan lasten ja nuorten lautakunta hyväksyi 16. marraskuuta. Ksao lakkauttaa vuosina 2017—19 kuusi nuorten perustutkintoa ja sulkee osan toimipisteistään. Liiketalouden yksikkö halutaan tyhjentää mahdollisimman pian, jotta Ksao säästäisi kiinteistökuluissa. Toimipisteeseen on kuitenkin jäämässä ainakin alkuvuoden ajaksi pelialan noin 100 datanomin koulutus. Ollin mukaan heille etsitään uusia opetustiloja, mutta niitä ei ole vielä tiedossa. Utinkadulla datanomien koulutus ei onnistu ennen kuin lisää tilaa vapautuu muiden linjojen lakkautusten takia. Toiminta Salpausselänkadulla saattaakin jatkua lukuvuoden loppuun saakka. Ensimmäisen vuoden merkonomiopiskelija Jimi Andersson ihmettelee, miksi liiketalouden opiskelijat joutuvat muuttamaan, vaikka tilaan jää vielä toimintaa. Samaa miettii opiskelijakunta Ksao’sin varapuheenjohtaja Atro Kuusela. — Meille ei ole tiedotettu muuttosuunnitelmista kunnolla. Olemme vain huomanneet, että Utinkadulle on alettu tehdä tilamuutoksia. Opettajat ovat kertoneet suunnitelmista, kun heiltä on asiasta kysynyt. Kuusela on huolissaan siitä, miten opiskelijat mahtuvat Utinkadulle. Rehtori Ollin mukaan tilat pienentyvät tulevaisuudessa selvästi. Esimerkiksi merkonomiopiskelijoiden luokista suunnitellaan sellaiset, että niitä voidaan käyttää myös muussa opetuksessa. — Henkilökunnalta ja opiskelijoilta tarvitaan ymmärrystä. Valtiolta saamamme rahoitus vähenee ensi vuonna 3,1 miljoonaa euroa tähän vuoteen verrattuna. Ollin mukaan liiketalouden muutolla saadaan säästöjä, vaikka datanomiopiskelijat jäävät toimipisteeseen merkonomiopiskelijoita pidemmäksi aikaa. — Aiemmin jouduimme maksamaan saman hinnan kaupungille riippumatta siitä, minkä verran tilaa käytettiin. Nyt ideana on, että maksamme vain tietystä osasta rakennusta, Olli sanoo. Hän toivoo, että liiketalouden opetuksen nopealla siirrolla säästetään vuositasolla noin 600 000 euroa, kun koko Salpausselänkadun toimipisteen vuosikustannukset ovat 630 000 euroa. — Salpausselänkadulle täytyy ensi vuonna järjestää vielä esimerkiksi siivousta ja ruokailua, mutta hallinnolliset palvelut kuten opintosihteerien toimistot siirtyvät Utinkadulle. Tilannetta viritetään matkan varrella. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/12/02/Ksaon%20liiketalouden%20opiskelijat%20saattavat%20muuttaa%20uusiin%20tiloihin%20jo%20ennen%20joulua%20%E2%80%94%20%E2%80%9DMeille%20ei%20ole%20tiedotettu%20suunnitelmista%20kunnolla%E2%80%9D/2016221578461/4