Uutinen

Kouvolan Sanomat: Nousiainen keskittyy Davosiin Kouvolan Hiihtoseuran Ville Nousiaisen kilpailukalenterissa lukee seuraavaksi Davos, jossa kilpaillaan viikon kuluttua maastohiihdon maailmancupin pisteistä. — Tavoite on hiihtää 30 kilometrin vapaan kisassa 20 joukkoon, Nousiainen painottaa. Kouvolalainen aloitti kautensa periaatteessa vasta viikko sitten Rukalla. Hän hiihti 15 kilometrin perinteisen kilpailussa 43:nneksi. — Sitä huomasi kilometrin hiihdon jälkeen, että ei tässä nyt oikein ehditä. Kaikki oli pelissä heti alusta alkaen, Nousiainen kertaa. — Jaksaminen ja kunto on ihan hyvässä kunnossa. Olisin pystynyt menemään tuota vauhtia vaikka kuinka kauan. Kunnon vauhdin löytäminen vaatii nyt kovia treenejä ja kilpailuja. Nousiainen matkustaa valmistautumaan Davosin-kilpailuun sunnuntaina. Davosin kilpailun jälkeen kouvolalainen aikoo keskittyä Tour se Ski -kiertueelle. — Se toimii hyvänä valmistautumisena Lahden MM-hiihtoihin. Tourin jälkeen on tärkeää palautua hyvin. Mona-Liisa Nousiainen oli lokakuussa kaksi ja puoli viikkoa flunssassa. Lisäksi häneen iski ensimmäisen kerran elämässään poskiontelotulehdus. — Sen jälkeen treenasin liian kovaa. En ymmärtänyt kuinka huonossa jamassa kroppa oli. Nousiaisella on edessään ennen joulua kolmen viikon harjoittelujakso, jonka aikana hän hakee hiihtoonsa helppoutta. Valmentaja Reijo Jylhän mukaan aika riittää elimistön tasapainottamiseen. — Kroppa ei ole kuitenkaan missään vakavassa ylirasitustilassa. Mona-Liisa Nousiainen tähtää seuraavaksi Lahdessa järjestettävään Skandinavia-cupin osakilpailuun. Maastohiihdon MM-kilpailut pidetään Lahdessa 21. helmikuuta alkaen. Naisten sprintti kilpaillaan 23. päivä helmikuuta. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/12/02/Nousiainen%20keskittyy%20Davosiin/2016221591700/4