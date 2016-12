Uutinen

Kouvolan Sanomat: ”Hyvä joululahja on sellainen, joka ei jää kaappiin pyörimään” Viiraamon designmarkkinoilla tarjottiin pukinkonttiin käytännöllistä, käsin tehtyä ja kierrätettyä — ja haaveiltiin myös aineettomista lahjoista. Markkinat oli nimetty epätyypillisiksi joulumarkkinoiksi. Kymenlaakson ammattikorkeakoulun, Viiraamon ja Kahviputiikki Papulaarin markkinoilla oli tarjolla paljon esimerkiksi Kyamkin opiskelijoiden suunnittelemaa designia. — Joululahjan pitäisi olla sellainen, että se ei jää kaappiin pyörimään, vaan tulee käyttöön — vaikkapa hyvää kahvia. Se on ainakin sellainen asia, mitä itse toivoisin, sanoi Saija Taimela. Hänen mielestään ei ole väärin sanoa, jos on jotakin tiettyä, mitä lahjaksi toivoo. Silloin lahja on ainakin mieluisa. Taimela oli markkinoilla esittelijän roolissa osana Kyamkin Haava Design -ryhmää. Kahdeksan kalustussuunnittelijaopiskelijan huonekalut ovat lähdössä tammikuussa näytille Kölnin IMM Cologne -sisustusmessuille. Ryhmän jäsenet myivät käsin tehtyjä joulukortteja reissukassaa kerätäkseen. — Mielummin lahjaksi juuri jotain uniikkia ja käsillä tehtyä. Täälläkin on aika paljon kierrätetystä tavarasta tehtyjä uusiotuotteita, sanoi Taimelan kanssa Haava Designia edustanut Laura Huusari. Lue koko uutinen:

