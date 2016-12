Uutinen

Kouvolan Sanomat: Anjalan Siwa muuttuu K-Marketiksi tammikuussa Siwojen ja Valintatalojen muuttaminen K-Marketeiksi jatkuu. Vuodenvaihteeseen mennessä kauppoja on avattu K-Marketeina jo 223 ja K-kauppiaiden hallintaan on siirtynyt 18 entistä Siwaa ja Valintataloa. Kesko julkistaa nyt tammikuussa K-Marketeiksi muutettavat kaupat. Yksi niistä on Anjalan Siwa, jonka on määrä muuttua K-Market Anjalaksi viikolla kaksi. Muutoksessa kaupan tuotevalikoima ja ilme vaihtuvat. Muutoksen jälkeen kaupassa käy K-Plussa-kanta-asiakaskortti. K-Marketiksi muutettujen kauppojen siirtäminen K-kauppiaille käynnistyi loppukesällä, ja vuodenvaihteeseen mennessä K-kauppiaille on siirtynyt 18 entistä Siwaa ja Valintataloa eri puolilla Suomea. Vuonna 2017 arviolta 200 kauppaa saa oman K-kauppiaan. Kauppaverkoston kasvaessa Kesko rekrytoi ja kouluttaa satoja uusia K-kauppiaita. Siwojen ja Valintatalojen muutostöiden lisäksi käynnissä on koko K-Market-ketjun uudistus. Uuden ilmeen mukaisia kauppoja on ilmestynyt katukuvaan huhtikuusta alkaen, ja koko ketju on uudistettu vuoden 2018 loppuun mennessä. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/12/03/Anjalan%20Siwa%20muuttuu%20K-Marketiksi%20tammikuussa/2016521592157/4