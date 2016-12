Uutinen

Kouvolan Sanomat: Itsenäisyyspäivän muistio Alkot sulkevat ovensa 5.12. kello 18 ja ovat itsenäisyyspäivänä kiinni. Apteekit. Itsenäisyyspäivänä Kouvolan päivystävä apteekki on Kouvolan Ykkösapteekki (Kouvolankatu 9), joka on avoinna kello 10—18. Kuusankoskella päivystää Kuusankosken Ykkösapteekki (Kauppakatu 3), joka on auki kello 12—17. Bussien poikkeusaikatauluista saa tietoa Matkahuollon verkkosivuilta osoitteesta www.matkahuolto.fi tai asiakaspalvelusta numerosta 0200 4000. Kouvolan kaupunkiliikenteen bussit ajavat sunnuntaivuorojen mukaan. Eläinlääkärien päivystys numerossa 0600 15333. Hammaslääkärin päivystys on Kymenlaakson keskussairaalassa Kotkassa. Ajanvaraus kello 8—21 numerossa 020 633 1000. Yöpäivystys kello 21 jälkeen Töölön sairaalan tapaturma-asemalla Helsingissä, numero 09 471 87708. Junien poikkeusaikatauluista saa tietoa verkkosivulta www.vr.fi ja palvelunumerosta 0600 41 900. Jäteasemat ovat itsenäisyyspäivänä suljettuja ja maanantaina auki normaalisti. Kaupat saavat olla auki itsenäisyyspäivänä, mutta käytännöt vaihtelevat. Aukiolo kannattaa tarkistaa etukäteen kaupan verkkosivuilta. Kirjastot. Omatoimikirjastot ovat auki normaalisti kaikkina päivinä. Muista kirjastoista Kouvolan pääkirjasto on 5.12. auki kello 9—15 ja muut kello 10—15. Itsenäisyyspäivänä muut kuin omatoimikirjastot ovat kiinni. Kouvolan Sanomat ilmestyy joka päivä. Lääkärien päivystys on keskitetty Pohjois-Kymen sairaalaan Kuusankoskelle. Ensiavun numero on 020 615 1601. Hätätilanteessa soita 112. Postin omat myymälät ovat itsenäisyyspäivän aattona 5.12. auki kello 18:aan ja itsenäisyyspäivänä kiinni. Uimahalleista ovat 5.12. avoinna Kuusankosken uimahalli (6—18), Urheilupuiston uimahalli (11—18), Valkealan uimahalli (6—18) ja Korian uimahalli (6—20). Itsenäisyyspäivän kaikki uimahallit ovat kiinni. Lue koko uutinen:

