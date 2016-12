Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kake Randelinilla on ralliauto piilossa Matti Tieaho Mäntyharjulainen iskelmätähti Kake Randelin heittää edelleen satakunta keikkaa vuodessa. Kultaiset vuodet sijoittuvat 1970—80-luvulle, ja tähti itse laskee viihdyttävänsä jo kolmatta fanisukupolvea. Viimeksi hän julkaisi albumin vuonna 2014. Randelin tunnetaan kotikunnassaan toimeliaana miehenä, jolla pysyy kädessä yhtä hyvin mikrofoni kuin työkalukin. Muitakin avuja löytyy. Mäntyharjussa on esitetty jo kaksi kesäteatterinäytelmää kotikunnan iskelmätähdestä. Pääosaa kummassakin näytteli tietysti Kake Randelin itse. Näytelmät keräsivät yhteensä 23 000 katsojaa. Kolmatta näytelmää on jo suunniteltu. Randelin harrastaa myös kuvataidetta. Hän on toiminut Mäntyharjun kuvataideyhdistyksen puheenjohtajana 13 vuotta. Randelin muistetaan myös ralliautoilijana. Hän ehti olla mukana 178 startissa, mutta aktiivikausi päättyi 1990-luvulle, toistaiseksi. Kilpailulisenssi on edelleen voimassa, ja Randelin myöntää, että välillä kaasujalkaa pakottaa. Ei ole mahdoton ajatus, että hän kokeilisi rallia vielä kansallisella tasolla. Randelinin tallissa on 16-venttiilinen, A-ryhmän turbokiituri vuodelta 1987. Tehdastalliautossa on 270 hevosvoimaa. Mazdan vauhti kiihtyy nollasta sataan 3,84 sekunnissa. Täysiverinen kilpa-auto vaatisi täydellisen puhdistuksen ennen starttia. Randelinia jarruttaa rallipaluun suhteen myös oma luonne. Hän saattaisi innostua ratin takana liikaakin: — Se on sen verran hieno peli. Jos se lentää puun kylkeen, sitten tulee kallista, Randelin sanoo. Kake Randelin yhtyeineen esiintyy tänään 3.12. Kouvolan House of Rockissa. Lue koko uutinen:

