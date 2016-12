Uutinen

Kouvolan Sanomat: KooKoolla kova haaste — Tappara tulee levänneenä KooKoo putosi keskiviikkona Liigan jumbosijalle, kun se hävisi Rinkelinmäellä HPK:lle, ja samaan aikaan Rauman Lukko haki täyden pistepotin Ilvekseltä Tampereen Hakametsän jäähallissa. Kouvolalaisten tämäniltainen Tappara-ottelu on sille kuluvan viikon kolmas. Tappara puolestaan on saanut valmistautua Kouvolan-reissuun viime tiistaista lähtien, jolloin se hävisi kotonaan Jukureille maalein 3—4. Eikä KooKoon tilannetta helpota yhtään se, että Hämeenlinnassa joukkue pelasi kolmannen erän jälkimmäisen puoliskon vain viidellä puolustajalla. Mikko Jokela loukkaantui avauserässä ja Arttu Pelli sai päätöserässä kovan tällin kamppailutilanteessa Sakari Mannisen kanssa. Hyökkääjä Mikko Virtanen joutui niin ikään jättämään pelin kesken. KooKoo-pakeista Julius Nyqvist ja Veeti Vainio olivat sivussa jo valmiiksi. Myös hyökkääjä Mikko Alikoski puuttui Hämeenlinnan-reissulta. Kouvolalaisten ero pudotuspeliviivan päällä hoippuvaan JYP:iin on kymmenen pistettä. Tappara menetti kärkipaikkansa KalPalle, joka aiheutti KooKoolle viimeksi katkeran kotitappion. Hallitseva mestari on voittanut kauden 12 vierasmatsistaan puhtaasti peräti kahdeksan. Ainoat tappionsa Tappara on kokenut Jyväskylässä, Mikkelissä ja Kuopiossa. Lahdessa Pelicans oli jatkoajalla parempi. | JUHA VESALA Lue koko uutinen:

