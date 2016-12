Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kuorma-autoa nostetaan Iitissä — tie on poikki tuntien ajan Eilen ulos tieltä ajanutta kuorma-autoa nostetaan tänään Iitissä. Onnettomuuspaikka on lähellä Kimolan kylää Jaalan ja Iitin kirkonkylän välisellä tieosuudella Iitinkirkontiellä. Liikennevirasto tiedottaa, että paikka on tiellä 362 välillä Kausala - Ilonoja, Kimolasta 800 metriä Lammintien risteykseen ja Pullonojan tienhaarasta 500m pohjoiseen. Tie on suljettu liikenteeltä. Tapahtumapaikalla on liikenteenohjaus. Kappaletavaraa kuljettanut kuorma-auto ajoi ulos ja päätyi syvälle ojaan perjantai-iltana. Nosto-operaatio alkoi kello 11.30 ja voi kestää tuntien ajan. Lue koko uutinen:

