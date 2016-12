Uutinen

Kouvolan Sanomat: Luuri nuottitelineellä — pilaavatko älylaitteet lasten keskittymiskyvyn? Missä lapsi tai nuori, siellä myös älylaite — joko puhelin tai tabletti. Harrastukset eivät tee poikkeusta. Älylaitteet kulkevat omistajiensa mukana myös jumppaan ja jääkiekkoon, soittotunneille ja kuvataidekouluun. Mutta missä kohtaa laitteet pannaan äänettömälle tai kokonaan pois näkyvistä? Rajanveto on vaikeaa, kun moni aikuinenkin menee nykyisin joka paikkaan puhelin edellä. Rajausta voi vaikeuttaa myös se, että samaan aikaan kun monet viralliset kasvattajatahot neuvovat vanhempia rajoittamaan lasten ja nuorten ruutuaikaa, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ajaa lasten omia älylaitteita koulukäyttöön. Olisiko viisainta antaa väistämättömältä näyttävän tapahtua ja antaa lapsille vapaat kädet älylaitteiden käytön kanssa? Ajatus ei saa kannatusta ainakaan Kymi Sinfoniettan markkinointi- ja tuotantosihteeriltä Heidi Mustikkaniemeltä. Hän ei väitä, että syy olisi nimenomaan älylaitteissa. Kuitenkin sattumoisin juuri sinä aikana, jolloin ne ovat löytäneet tiensä lähes kaikkien lasten käsiin, hän on nähnyt lapsissa selvän muutoksen. — Lapsiryhmien välillä on eroja, mutta yleinen levottomuus on viime vuosien aikana lisääntynyt, hän sanoo. Orkesterin muusikot ovat huomanneet levottomuuden kasvun kouluvierailuilla. Muutos vaikuttaa myös orkesterin muuhun toimintaan. Lapsille ja nuorille suunnatussa toiminnassa tulee nyt olla vauhtia, rytmiä ja yllättäviä käänteitä vähän niin kuin tietokonepelissä tai musiikkivideoissa. Yläkouluikäisetkään eivät enää tahdo jaksaa keskittyä samaan asiaan kolmea minuuttia pitempään. — Kuuntelemisen taito on rapautumassa, Mustikkaniemi sanoo. Joillakin lapsilla näyttää olevan huolestuttavan kiinteä suhde älylaitteisiinsa. Tunti konsertissa ilman puhelinta voi olla yhtä tuskaa. Älylaitteiden koukuttavuudesta ja lasten keskittymisongelmista on havaintoja myös Pohjois-Kymen musiikkiopistossa. Matalien vaskien rehtori Aleksi Saraskari kertoo, että moni nuori muusikonalku tuo älypuhelimensa orkesteriharjoituksiin ja asettaa sen nuottitelineelle. Kun soitossa tulee pienikin tauko, puhaltaja tarttuu puhelimeen. Lue lisää päivän lehdestä tai Kouvolan Sanomien mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

