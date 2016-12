Uutinen

Kouvolan Sanomat: Sakotusmenettely muuttui: ylinopeussakko ei välttämättä kierrä enää syyttäjän kautta Poliisi on ottanut joulukuun alusta alkaen käyttöönsä uuden sakotusmenettelyn. Tavallinen kansalaisen kannalta käytännön muutos ei ole merkittävä. — Peruskuvio ei muutu. Jos on esimerkiksi ajanut ylinopeutta, poliisi antaa sakkolapun kouraan, sanoo Poliisihallituksen poliisiylitarkastaja Matti Högman. Uutta on se, ettei sakkorangaistusta välttämättä enää kierrätetä rangaistusvaatimuksen muodossa syyttäjän ja tuomioistuimen kautta. Näin tapahtuu silloin, kun rangaistuksen saanut myöntää tekonsa. Högmanin mukaan uudistus lisää kansalaisen vaikutusmahdollisuutta siihen, miten menetellään. Periaatteen tasolla kysymys on isosta uudistuksesta. — Epäilty voi tunnustaa teon ja luopua oikeudestaan asian suulliseen käsittelyyn. Tätä poliisi kysyy jo tien päällä. Jos sakotettava ei myönnä syyllisyyttään, asia menee syyttäjälle, Högman sanoo. Jos sakotettava myöntää teon, asia on sillä selvä. Poliisin tai muun sakotusoikeuden omaavan viranomaisen määräämän rangaistuksen voi Högmanin mukaan hyväksyä myös jälkikäteen yksinkertaisesti niin, että maksaa sakon 30 päivän kuluessa. Rattijuopumusta koskevat asiat menevät kuitenkin jatkossakin aina syyttäjälle ja oikeuteen. Högmanin mukaan tämä johtuu muun muassa siitä, että rattijuopumuksesta seuraavan ajokiellon voi määrätä vain tuomioistuin. Lakiuudistus lisää Högmanin mukaan viranomaisen työmäärää. Poliisin ohella sakon voi Suomessa antaa myös rajavartiolaitoksen tai tullin palveluksessa oleva virkamies. — Uusi laki vaikuttaa meidän toimintaamme ihan samalla tavalla kuin poliisin ja tullinkin toimintaan. Ainakin aluksi sakkoasian käsittely kestää hieman pidempään kuin ennen, rajavartiolaitoksen tutkinnanjohtaja, kapteeni Aki Järvinen sanoo. Järvisen mukaan rikesakosta tuli nyt joistakin rikkomuksista ainoa rangaistusvaihtoehto. Aikaisemmin rikesakko ja sakko olivat joissain tapauksissa vaihtoehtoisia rangaistuksia. Rangaistusmääräyksellä tuomittiin viime vuonna 178 550 sakkorangaistusta. Uuden sakkomenettelylain uskotaan vähentävän merkittävästi syyttäjälaitoksen ja tuomioistuimien työtaakkaa. Sen uskotaan parantavan myös kansalaisten oikeusturvaa. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/12/03/Sakotusmenettely%20muuttui%3A%20ylinopeussakko%20ei%20v%C3%A4ltt%C3%A4m%C3%A4tt%C3%A4%20kierr%C3%A4%20en%C3%A4%C3%A4%20syytt%C3%A4j%C3%A4n%20kautta/2016221552233/4