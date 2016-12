Uutinen

Kouvolan Sanomat: Selkäongelmaisten avokuntoutus toi vipinää Haanojan haaliin Aloitetaan valssilla. Liikunnanohjaaja Riitta Tuomala panee musiikin soimaan ja lavis-liikuntatunti alkaa. Erilaisia selkävaivoja pitkään poteneet kuntoutuskurssin osanottajat voimistelevat tanssimusiikin tahtiin. Meneillään on tules-kurssi eli tuki- ja liikuntaelinvaivoista kärsivien avokuntoutuskurssi. Uudenlaiset avokuntoutukset aloitettiin kuluvan vuoden alussa. Kursseja suositellaan niille, jotka eivät jostain syystä voi tai halua osallistua laitosmuotoiseen kuntoutukseen. Kaisa Juntunen Kouvolasta ja Heli Orre Kotkasta aloittivat kurssin elokuussa kolmen päivän alkujaksolla. Sen jälkeen kahdeksan hengen ryhmä kokoontuu 1—2 kertaa kuukaudessa yhteensä kymmenen kertaa. Kerrallaan tapaaminen kestää neljä tuntia ja siihen kuuluu keskustelua ja käytäntöä. Osallistujat pääsevät kokeilemaan eri liikuntalajeja ja samalla heille neuvotaan oikeat ja selälle turvalliset tavat harrastaa lajia. Kurssi päättyy maaliskuussa kahden päivän kuntoutusjaksoon. Teho-osaston sairaanhoitajana Careassa työskentelevä Heli Orre pitää kurssia hyvänä. — Täällä oppii turvallisen tekemisen, kun on ammattilaisten ohjeet. Olen oppinut esimerkiksi vesijuoksutekniikkaa ja kuntosalin oikeanlaista käyttöä. Myös ravinnon, levon ja palautuksen tärkeys ovat olleet esillä. Ja se, että kipeänä ei saa harjoituksia tehdä. Carean sosiaalipalveluissa töissä oleva Kaisa Juntunen on pitänyt siitä, että koko porukalla on samankaltaisia ongelmia selän kanssa. — Ei tarvitse selitellä kenellekään mitään. Haanojan haalilla on tänä vuonna järjestetty kaikkiaan yksitoista tules-kurssia. Ensimmäiset päättyvät joulukuussa. Kuntoutuksen toteutuksesta vastaa Herttuan kuntoutuskeskuksen moniammatillinen työryhmä. Kouvolassa on vakituisesti yksi fysioterapeutti ja sairaanhoitaja ja lisäksi kuntoutuspäällikkö osan viikosta. Muita palveluita hankitaan ostopalveluna Kouvolasta. Vuoden 2016 alussa alkaneet avomuotoiset Kelan kustantamat kurssit ovat kokonaan uutta toimintaa. Aiemmin kursseja on järjestetty vain laitosmuotoisena eri kuntoutuskeskuksissa. Alku oli hankalaa. Koko maassa jouduttiin perumaan 140 aiottua kurssia. Kuntoutuspäällikkö Ville Peltoniemi kertoo, että Kouvolassa saatiin osanottajia kevätpuolella kahdelle kurssille, mutta syyskaudella alkuun pääsi kymmenen kurssia. Ensi vuonna tarjolla parisenkymmentä tules-kurssia. Näiden lisäksi Kouvolassa järjestetään uudenlaista Kiila-kuntoutusta, joka korvaa aiemmat Aslak- ja TYK-kuntoutukset. Kiilan tavoitteena on kuntoutujan työ- ja toimintakyvyn parantuminen ja tukeminen sekä työelämässä pysyminen. Näitä kursseja on Kouvolassa ollut tänä vuonna kaksi ja ensi vuodeksi on suunniteltu seitsemän kurssia. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/12/03/Selk%C3%A4ongelmaisten%20avokuntoutus%20toi%20vipin%C3%A4%C3%A4%20Haanojan%20haaliin/2016221592779/4