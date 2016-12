Uutinen

Kouvolan Sanomat: Uusi toiminnanjohtaja haluaa parantaa vammaisjärjestön jäsenyhdistysten yhteistyötä Katja Valkeisen unelma muuttui todeksi reilu kuukausi sitten, kun hän aloitti Kouvolan vammaisjärjestöjen yhdistyksen toiminnanjohtajana. Aikaisemmin Valkeinen ehti toimia muun muassa viiden vuoden ajan Kouvolan korttelikotien toiminnanjohtajana, Carean kehitysvammaisten toimintapalveluvastaavana sekä sijaisena Kouvolan vammaispalveluissa. Sivussa hän ehti lukea itselleen myös sosionomi (YAMK) -tutkinnon. KVY:n toiminnanjohtaja vastaa yhdistyksen järjestämästä toiminnasta. Hän on mukana suunnittelemassa tapahtumia ja ottaa vastuun toteutuksesta. — Olen avoin ja rehellinen, ja uskallan kysyä asioita. Pidän siitä, että itselläni on vastuu päivittäisestä tekemisestä, se kannustaa tekemään parhaansa. Valkeisen lähitulevaisuuden suunnitelmiin kuuluu yhteyden ottaminen kaikkiin 39 jäsenyhdistykseen. Yhdistykset ovat hänelle osittain tuttuja jo aikaisemmista viroista. — Ihmiset eivät välttämättä ole tuttuja. Minulle on onneksi varattu vuoden 2017 toimintasuunnitelmaan mahdollisuus haastatella kaikki yhdistykset. Kysyn, mitä he minulta haluavat ja millaista yhteistyötä voimme tehdä. Valkeinen haluaa kannustaa jäsenyhdistyksiä tekemään asioita yhdessä ja yksin. Lisäksi hän haluaa aktivoida vähemmän aktiivisia yhdistyksiä mukaan toimintaan sekä ottamaan yhteyttä Kouvolan vammaisjärjestöjen yhdistykseen. — Toivoisin, että he tulisivat käymään ja kertoisivat mitä haluavat. Olisi hienoa, jos jäsenyhdistyksille tulisi tunne, että kuuntelen heitä ja haluan tehdä asioita heidän puolestaan. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/12/03/Uusi%20toiminnanjohtaja%20haluaa%20parantaa%20vammaisj%C3%A4rjest%C3%B6n%20j%C3%A4senyhdistysten%20yhteisty%C3%B6t%C3%A4/2016221592313/4