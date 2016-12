Uutinen

Kouvolan Sanomat: Vaikka kivet tulevat Kiinasta, Manskia rakennetaan vahvasti paikallisin voimin Kävelykatu Manskin uudistamisessa on mukana kymmenen aliurakoitsijaa ja materiaalitoimittajaa. Näistä aliurakoitsijoista 9 eli 90 prosenttia on kouvolalaisia yrityksiä. Esimerkiksi tällä viikolla alkaneista kivitöistä vastaa kouvolalainen TT Monitoimipalvelut Group. Yrityksen työmaapäällikkö Tero Tyynelä sanoo, että Manski on heille merkittävä paikallinen urakka. — Kouvolassa emme ole aiemmin paljon tehneet, vaikka kaikki olemme yrityksessä kouvolalaisia. Olemme pääkaupunkiseudulla ajelleet päivittäin ja kiertäneet ympäri kyliä, Tyynelä kertoo. TT Monitoimipalvelut on perheyritys, jonka toimitusjohtajana toimii Tero Tyynelän veli Tuomo Tyynelä Manskin uudistamisesta syntyi pulinaa heti alkuvaiheissa, kun ilmeni, että kadun uudet kivet tulevat Kiinasta. Kentällä kyseltiin, että miksi kiviurakassa ei suosita paikallisia. Tero Tyynelä muistuttaa, että kivien toimittajan ratkaisi kilpailu ja kivien hinta. — Kilpailu on aina tervettä. Jos esimerkiksi Helsingin kaupunki suosisi vain paikallisia, siinä menisi meidän ja monen muunkin kouvolalaisen yrityksen urakat pääkaupunkiseudulla, hän muistuttaa. Manskin uudistamisen pääurakoitsijana toimii rakentamisen monitoimialayritys VRJ Etelä-Suomi. Pääurakoitsija on valinnut kaikki aliurakoitsijat ja materiaalitoimittajat, ja rakennuttaja Kouvolan kaupunki on valinnat hyväksynyt. VRJ Etelä-Suomen vastaava työnjohtaja Miikka Rummukainen valvoo ja vastaa Manskilla, että työt tehdään niin kuin pitääkin. Hän kehuu paikallisten yrittäjien osaamista. Aikataulussa on pysytty viimeisen päälle, sillä esimerkiksi kivityöt alkoivat tällä viikolla täsmälleen sinä päivänä kuin mitä aikataulussa luki. — Totta kai oli tietoinen valinta saada Manskin urakkaan paikallisia yrittäjiä. Jos aletaan tuoda vaikkapa Helsingistä porukkaa, niin onhan se kaikkien päivärahoineen kustannuskysymyskin, Rummukainen sanoo. Lue koko uutinen:

