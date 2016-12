Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kaupungin rakentamista Kouvola-lautapelissä Kouvolasta on tehty pitkästä aikaa lautapeli. Tai ei uudessa Kouvola-pelissä oikeastaan ole pelilautaa, mutta nappuloita ja laattoja toki kymmenittäin. — Lähdimme tekemään tätä sillä fiiliksellä, että emme kopioi valmiita pelejä, vaan teemme ihan omanlaisen, kertoo pelin tehneen Kouvolan Nuorkauppakamarin Santtu Repo. Pelin tavoite on rakentaa Kouvolaa erilaisia, satunnaisesti jaettuja laattoja käyttäen. Pistelasku palkitsee taitavasta suunnittelusta. Laatoissa on mukana iso joukko yhteistyökumppaneiksi lähteneitä kouvolalaisyrityksiä. — Joka laatassa on jotakin hyvää, mitä Kouvolasta löytyy. Peliä ei ole tehty rahan tienaamiseksi, vaan tarkoitus on luoda positiivista Kouvola-kuvaa. Ikäsuositus on 2—99 vuotta ja pelin kesto noin puoli tuntia. Pienimmät voivat pelata korteilla muistipeliä, ja vaativammille aikuisille säännöistä on oma, monimutkaisempi versionsa. Nuorkauppakamarin talkoolaisia oli pelin eri vaiheessa mukana noin 20. — 75 000 nappulaa on pussitettu ja tuhat laatikkoa paketoitu. Kouvola-peli on suunniteltu niin, että lisäosia voi tehdä jälkeenpäin, jos sellaisille ilmenee tilausta. Lisätietoja pelistä ja myyntipaikoista saa Facebookista tai Nuorkauppakamarin verkkosivuilta. Lue koko uutinen:

