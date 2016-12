Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kela-sakkojen vähentämiseen Iitissä palkattu Tanja Tuomi: Sähköposti ei riitä, työtön on kohdattava kasvotusten Iitti maksoi pitkäaikaistyöttömistä niin sanottuja Kela-sakkoja 600 000 euroa viime vuonna. Kunta yrittää leikata sakkosummaa pienemmäksi toukokuussa palkatun työllisyyskoordinaattorin avulla. Säästöä kertyy tämän vuoden loppuun mennessä arviolta 100 000 euroa. Työllisyyskoordinaattoriksi palkattu Tanja Tuomi uskoo sakkojen pienenevän lisää, kunhan työ on saatu kunnolla käyntiin. Tuomen pesti on kolmivuotinen. Iitissä oli lokakuun lopussa 96 pitkäaikaistyötöntä. Tuomi aikoo haastatella heitä kaikkia — henkilökohtaisesti. — Se on tehokkainta. Sakkolistoilla on paljon sellaisia, jotka eivät sinne oikeasti kuulu, Tuomi sanoo. Sakkolistan perkaamisessa Tuomella riittää työtä. Hän ei usko tempputyöllistämiseen, jossa työtön pannaan vastentahtoisesti koulutukseen tai kurssille. Niillä työttömyysluvut saadaan Tuomen mielestä näyttämään näennäisesti kauniimmilta. — Ne eivät ole ratkaisu pitkällä tähtäimellä. Pitkäaikaistyöttömien joukossa on Tuomen mukaan aina niitä, jotka eivät ole työelämässä olleet, eivätkä aio sinne koskaan mennä. — Jos vanhemmat eivät koskaan ole olleet työelämässä, mistä lapsi saisi mallin työn tekemiseen? He tulevat joten kuten toimeen Kelan tuilla ja pitävät niitä etuuksina, joista eivät halua luopua. Pitkään sairastaneille tai ikänsä puolesta eläkkeelle kuuluville Tuomi suosittelee työ- ja toimintakykykartoitusta. Kuntouttavassa työtoiminnassa selvitetään, onko olemassa jokin työ, jota vielä pystyy tekemään. Kartoitus on myös hyvä lisä eläkehakemuksessa. — Kartoitusta kehittämällä voitaisiin keskittyä muuhunkin kuin sairauteen tai siihen, mitä työtön ei pysty tekemään. Iitissä on Tuomen mukaan yllättävän paljon nuoria vailla työtä tai koulutuspaikkaa. Sen vuoksi etsivä nuorisotyö on hänen mielestään elintärkeä. — Jos sitä ei hoideta kunnolla, nuorisotyöttömyydestä aiheutuvat kulut moninkertaistuvat jatkossa. Monet nuorista ovat moniongelmaisia. He tarvitsevat useiden eri tahojen, kuten erikoissairaanhoidon palveluja. Työttömyyden pitkittyessä nuori menettää itsetuntonsa. Se vaikeuttaa työnhakua entisestään. — Koppi on ehdittävä ottaa ennen syrjäytymistä. Jos itsetunto on jo romahtanut, on oltava joku, joka nostaa pohjalta takaisin. Sähköpostin lähettäminen työttömälle ei silloin riitä. Kun työttömän tilanne on kartoitettu, Tuomi ryhtyy etsimään työtä, opiskelupaikkaa tai ohjaa asiakkaan oikean palvelun piiriin. Useat iittiläiset yritykset ja yhdistykset ovat palkanneet pitkäaikaistyöttömiä. Tuomi laskee, että toukokuun jälkeen 30—40 työtöntä on päässyt johonkin työllistämistoimenpiteeseen, kuten työkokeiluun. — Ennakkoluulot ovat karisseet monessa tapauksessa. Yritykset ovat kouluttaneet uuden työntekijän, koska he ovat tarvinneet työvoimaa. Kela-sakot eivät Tuomen mukaan pienene hetkessä, mutta Iitissä suunta on hyvä. Tuomen ympärillä on työryhmä, jossa ovat sosiaalitoimen, työllistämistä edistävän monialaisen yhteispalvelu TYP:n, työvoimatoimiston, Iitin toimintakeskuksen ja etsivän nuorisotyön ammattilaiset. Eri tahojen välinen yhteistyö vähentää Tuomen mukaan päällekkäistä työtä. — Tässä työssä verkostoituminen on elintärkeää. Yksin tätä työtä ei pysty tekemään. Lue koko uutinen:

