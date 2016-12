Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvolalainen Emmi Suuronen menestyi kansainvälisessä mallikisassa Kouvolalainen Emmi Suuronen voitti viime yönä Best Europe -tittelin Istanbulissa käydyssä kansainvälisessä Best Model of the World 2016 finaalissa. Finaalissa oli kilpailijoita 52:sta eri maasta ja Istanbulin kilpailu televisioitiin ympäri Eurooppaa. Suuronen on mallitoimisto Facemakerin Johanna Loirin suojatteja. Suuronen osallistui kesällä Miss Kouvola -kisaan, mutta ei voittanut sitä. Sen sijaan hän lunasti yleisön huutoäänestyksessä itselleen Miss Itä—Länsi -tittelin. Tämän voiton myötä Suuronen pääsi osallistumaan Best Model of Finland -kilpailun Kuopiossa, josta hän nappasi kirkkaimman kruunun. Lue koko uutinen:

