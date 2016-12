Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvot ja Michael Cuffee iskevät lokkien kimppuun Viisi voittoa kuudesta kotimatsistaan tilastoinut Kouvot pääsee Korisliigan Seagulls-otteluun hyvin valmistautuneena. Hallitseva mestari on pelannut marraskuun puolivälin jälkeen vain kaksi ottelua, joissa se hävisi Karhulle Kauhajoella ja voitti Uudenkaupungin Korihait Kouvolassa. Kotijoukkue kokee ainakin yhden muutoksen, kun tuorein vahvistus Michael Cuffee nousee pelaavaan kokoonpanoon. Tämä puolestaan tietää sitä, että joko Paris Horne tai Raheem Appleby istuu vaihtopenkillä siviilit yllään. Seagulls on pelannut huikean alkukauden. Se voitti 11 peliä peräkkäin ennen kuin hävisi keskiviikkona selityksittä Korihaille. Ottelu oli helsinkiläisille neljäs matsi kymmenen päivän sisällä. Seagulls voitti Kouvot kauden ensimmäisessä kohtaamisessa 26. lokakuuta Töölön Kisahallissa lukemin 85—81. Kouvot johti ottelua vielä viimeisellä minuutilla, mutta Seagullsin Raymond Cowells III iski voittokolmosen 38 sekuntia ennen summeria. Kouvojen päävalmentaja Pieti Poikola odottelee varovaisesti hyvän harjoittelun siirtyvän peliparketille. — Viikko on mennyt kerratessa vanhoja juttuja ja ajaessa uutta pelaajaa sisään. — Olemme käyneet läpi pieniä yksityiskohtia, mutta myös pyrkineet reagoimaan puutteisiimme etenkin puolustuksessa. On vain ajan kysymys, kun hyvä harjoittelumme siirtyy pelaamiseen. Seagullsin päävalmentaja Mikko Larkas tietää kouvolalaisten vaarallisuuden. — Kouvoilla on ollut alkukaudesta paljon vastoinkäymisiä. Nyt yhteistä aikaa on hiukan enemmän takana ja yhteinen sävel selkeästi löytymässä, Larkas tuumaa. | JUHA VESALA Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/12/04/Kouvot%20ja%20Michael%20Cuffee%20iskev%C3%A4t%20lokkien%20kimppuun/2016221591889/4