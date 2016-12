Uutinen

Kouvolan Sanomat: Luminen luonto on lapsiperheen leikkipuisto Tolkkilan kartanon joulutapahtuma oli Ari Frantsille ja Maija Sarpolalle joulun avaus. Lasten kanssa ulkoilu vaatii talvella taitojen virkistystä myös vanhemmilta. — Kunhan latuja tulee enemmän, niin lähdetään hiihtämään. Pitää vähän virkistää, kun lapsi osaa hiihtää paremmin kuin itse, Frantsi veistelee ja viittaa 6-vuotiaaseen Santeri Sarpolaan. Frantsin ja Maija Sarpolan viikonloppuihin kuuluu ahkeraa lasten kanssa ulkoilua. Porukan täydentää 2-vuotias Valtteri Frantsi. Talvikelin iloja on se, että esimerkiksi luistelu ja mäenlasku onnistuvat. — Olemme yrittäneet opettaa lapsille kaikkia perinteisiä liikuntamuotoja, Frantsi sanoo. Sunnuntaina perhe kävi Tolkkilan kartanolla järjestetyssä joulutapahtumassa. Tolkkilassa oli tänä vuonna, useamman vuoden tauon jälkeen, myös seurakunnan järjestämä jouluvaellus. — Kävijöitä on ollut. Lauantaina heitä oli 150, kertoi Elimäen seurakunnan lähetyssihteeri Tarja Reijo. Vaellus oli typistetty aiemmasta noin kilometrin lenkistä kartanon pihapiiriin. Senkin puitteissa joulun tarinan ehti kertoa. Perinteiset makkaranpaistot ja joulupuurot kuuluivat toki myös kuvioon — vapaaehtoisvoimin ja aika nopealla aikataululla, sanoi Reijo ja kiitteli vapaaehtoisten panosta. Lue koko uutinen:

