Kouvolan Sanomat: Moottoripyöräkerhojen kiista laajeni Kouvolaan — Imatran viimevuotisen ampumisjutun syyteharkinta valmistuu ensi viikolla Kouvolalainen 35-vuotias mies ampui joulukuussa 2015 Imatralla rivitaloasunnon oven läpi ja osui sen takana olleeseen uhriin. Luoti aiheutti uhrille lihasvamman. Poliisin mukaan ampuminen liittyi kansainvälisten moottoripyöräkerhojen Helvetin enkelien ja Outlaws MC:n väliseen reviiritaisteluun Etelä-Karjalassa. Ampuja otettiin kiinni viime elokuussa. Esitutkinnan perusteella hän sai toimeksiannon Helvetin enkeleiltä ja yritti surmata Outlaws MC:tä tukevan Fifteen MC South-Karelia -ryhmän jäsenen. Epäilty ei itse kuulu moottoripyöräjengeihin. Rikokseen yllytyksestä ja murhan yrityksestä epäillään 46-vuotiasta Helvetin enkelien jäsentä. Mies otettiin kiinni viime lokakuussa. Hänen hallinnoimastaan, Kouvolassa sijaitsevasta rakennuksesta löydettiin kaksi käsiasetta, kolmen kilon räjähde ja muistilapulla olleet tiedot kilpailevan jengin jäsenen autosta ja kotiosoitteesta. Poliisin mukaan etsinnän kohteena ollut rakennus ei ole asunto. Viranomaiset eivät tässä vaiheessa paljasta, asuuko Helvetin enkelien jäsen Kouvolassa. Jutun syyteharkinnan eräpäivä on ensi torstaina. Esitutkinnan tarkemmat yksityiskohdat selviävät, kun juttu etenee oikeuteen tai jos syytteistä päätetään luopua. Rikollisuuteen yhdistettyjen liivijengien asetelmat ovat Kouvolan seudulla ja kaakossa pysyneet viime vuodet ennallaan. Rikoskomisario Ari Järveläisen mukaan Helvetin enkelien ja Outlaws MC:n välit aiheuttavat alueella ongelmia, koska Fifteen MC South-Karelia pyrkii täysivaltaiseksi Outlaws MC:n alaosastoksi. Kerho on toiminut vuodesta 2012. — Tukikerhojen jäsenet voivat joutua suorittamaan rikoksia, jotta kerho voisi edetä täysjäsenkerhoksi, Järveläinen sanoo. Keskusrikospoliisin mukaan ryhmä voi edetä hierarkiassa, jos se pystyy puolustamaan aluettaan riittävän kauan ja vakuuttaa muuten lähimmät täysjäsenosastot. Outlaws MC:llä ei ole toistaiseksi muita tukikerhoja Suomessa. Lähimmät täysjäsenosastot sijaitsevat Norjassa, Ruotsissa ja Venäjällä. Kaakkois-Suomessa toimii tällä hetkellä kuusi ryhmää, joita poliisi väittää järjestäytyneiden rikollisjärjestöjen alaosastoiksi. Toiminnassa on mukana arvioiden mukaan noin 50 henkilöä. Kouvolassa on toiminut perustamisvuodestaan 2010 lähtien valtakunnallinen rikollisjärjestö United Brotherhood. Kerho muodostettiin, kun kolme rikollisjärjestöä Natural Born Killers, M.O.R.E. ja Rogues Gallery yhdistyivät. Vuonna 2012 kaupunkiin perustettiin kansainvälisen moottoripyöräkerhon Red Devils MC:n osasto. Keskusrikospoliisin mukaan Red Devils MC on Helvetin enkelien hierarkiaan kuuluva ja sen suorassa alaisuudessa toimiva jengi. Red Devilsin puhemies kirjoitti helmikuussa 2013 Kouvolan Sanomien mielipidesivuille ja vakuutti, ettei kerho ole rikollisjärjestö tai minkään ryhmän määräysvallassa. Lue koko uutinen:

