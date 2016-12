Uutinen

Kouvolan Sanomat: Pääministeri Sipilä ja sisäministeri Risikko Imatran surmatyöstä: Hallitus valmis selvittämään, miten vastaavia tapauksia voidaan ehkäistä Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) esittää surunvalittelunsa hallituksen puolesta Imatran ampumistapauksen uhrien omaisille. — Kolmen ihmisen elämä päättyy äkillisesti silmittömän väkivallan seurauksena. Ei tätä voi millään hyväksyä, järkyttävää, Sipilä sanoo. Sisäministeri Paula Risikon (kok.) mukaan nyt on tärkeää pitää huolta suomalaisten perusturvallisuuden tunteesta. — Tämä järkyttää sitä, mutta nyt pitää tehdä kaikki sen eteen, että ihmisillä säilyy turvallisuuden tunne. Miten tällaista voi estää, kun ihmisen mieli järkkyy noin pahoin, Risikko kysyy. Sipilä ja Risikko ovat keskustelleet tapauksesta tiiviisti. Heidän mukaansa ampumistapausta sekä vastaavien tapauksien ehkäisemistä on tarkasteltava perinpohjaisesti kokonaisuutena. Risikon mukaan ampumistapaus on toistaiseksi pelkästään Imatran poliisin käsittelyssä. — Kun saamme lisätietoa, arvioimme tilanteen. Paljon vaikuttaa se, mitä esitutkinnassa saadaan selville. Tässä vaiheessa näyttää siltä, ettei motiivi ole poliittinen, Risikko sanoo. — Kaikki pitää katsoa, mutta ei mennä asioiden edelle”, Risikko vastaa kysymykseen siitä, mihin kaikkiin toimiin tapauksen johdosta ehkä ryhdytään. Sipilä muistuttaa Suomen olevan edelleen maailman turvallisin maa. — Mutta totta kai jokaisen tällaisen tapauksen jälken tulee vakava harkinta, voimmeko tehdä enemmän ennaltaehkäisemiseksi, Sipilä sanoo. Poliisin mukaan tappaja käytti laillista metsästyskivääriä, joka ei ollut hänen omansa. Sipilä sanoo, että muun muassa aselait ja lisäpanostukset mielenterveyspalveluihin ovat olleet esillä keskusteluissa Risikon kanssa. — Tässä vaiheessa kaikki on kuitenkin auki. Odotamme rauhassa poliisitutkintaa, ja kun sen pohjalta saadaan lisätietoa, punnitsemme aiheuttaako se jatkotoimia hallitukselle. Lue koko juttu Helsingin Sanomien verkkosivuilta. Lue koko uutinen:

