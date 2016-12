Uutinen

Kouvolan Sanomat: Unelmahomma löytyi läheltä Iittiläinen Mari Lindgren työskenteli nuorempana ravintola-alalla. Sen jälkeen hän vietti 14 vuotta kotona neljän lapsen kanssa. Myöhemmin Lindgren työskenteli metallialalla neljän vuoden ajan. Tehdastyö tuntui vieraalta ihmisten parissa työskentelemään tottuneelle. Lyhyitä pätkätöitä lukuunottamatta Mari Lindgren ehti olla viisi vuotta työttömänä. Ennen Benjamin Lihatoria hän oli Kausalan toimintakeskuksen kuntouttavassa työtoiminnassa kaksi kertaa. Hän teki jaksojen aikana käsitöitä myyntiin keskuksen myymälään. Työttömänä ollessaan kukaan ei ollut kiinnostunut hänen työtilanteestaan. Työvoimatoimistosta häntä ei hätistelty töihin. — En tiedä, kumpi on pahempi. Kituuttaminen yhdeksän euron työmarkkinatuella päivässä vai se henkinen lama, joka työttömyydestä seuraa. Se, että joku pysähtyi kysymään, miksi työikäinen nainen istui kutomassa sukkaa viikosta toiseen, lämmitti Lindgrenin mieltä. Työvoimakoordinaattorin kanssa käymäänsä keskustelua hän kuvailee rakentavaksi. Ensisijaisesti Lindgren toivoi työpaikkaa Iitistä. — Olen vähän huono opiskelemaan, enkä oikeastaan edes haluaisi vaihtaa alaa tai lähteä työn perässä muualle, vaikka lapset ovat jo aikuisia. Tykkään tehdä töitä ihmisten parissa. Keskustelun aikana käytiin läpi pitkäaikaistyöttömän omia toiveita ja suunnitelmia. Ne kaikki, työpaikka palvelualalta kotikunnassa, toteutuivat. Lindgren on iloinen saamastaan työpaikasta. Alkuun hänellä on kuukauden sopimus. Joulun jälkeen lihatori on kiinni. Sen jälkeen hän tekee tuurauksia, kunnes pääsiäisen alla sopimukselle on luvassa jatkoa syksyyn asti. — Työ vaikuttaa erittäin kivalta, kun sen ensin oppii. Jos en olisi täällä, kutoisin varmaan vieläkin sukkia toimintakeskuksessa. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/12/04/Unelmahomma%20l%C3%B6ytyi%20l%C3%A4helt%C3%A4/2016221591772/4