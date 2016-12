Uutinen

Kouvolan Sanomat: Yhdistystoiminta on vertaistukea parhaimmillaan Sukkapuikot helisevät ja kahvinkeitin kurluttaa. Kuusi naista puhelee hiljakseen tekeillä olevista neuleista. Neuleet, suurin osa sukkia, ovat menossa myytäväksi joulumyyjäisiin. Juuri mitään suurempaa ei tapahdu, ja se juuri on parasta. Yhteen kokoontuminen ja kuulumisten vaihtaminen kääntävät ajatukset vähäksi aikaa pois omista murheista. Se on vertaistukea parhaimmillaan. Kouvolalainen Marjaleena Weissmann, 72, toimii aktiivisesti monessa yhdistyksessä. Hän jäi eläkkeelle vuonna 2005 ja on siitä lähtien ollut mukana vapaaehtoistoiminnassa. Virtaa riittää vielä, mutta Weissmann on huolissaan tulevaisuudesta. — Yhdistykset toimivat pitkälti ikääntyneiden aktiivisuuden varassa. Minua huolettaa, mitä tapahtuu kun meidän ikäpolvemme väistyy. Nuorempia kaivataan kipeästi lisää. Weissmann on vakuuttunut siitä, että ihmiset haluavat yhä tehdä vapaaehtoistyötä, mutta sopivan vapaaehtoisuuden muodon löytäminen saattaa tuottaa vaikeuksia. — Vieraiden ihmisten joukkoon meneminen voi olla vaikeaa. Toivon, että mahdollisimman moni rohkaistuisi niin tekemään. Se, mitä yhdistystoiminnasta saa, on korvaamatonta. Yhdistykset tarjoavat vertaistukea esimerkiksi erityisestä sairaudesta kärsivälle, tai ne keräävät yhteen samanhenkistä väkeä yhteisen harrastuksen äärelle. Monet yhdistykset toimivat aktiivisesti myös oman piirinsä ulkopuolella, esimerkiksi vanhuksia ulkoiluttaen. Yhdistystoiminta tyydyttää ihmisen luontaista tarvetta kuulua johonkin joukkoon ja tulla hyväksytyksi omana itsenään. Toiminnan ei tarvitse olla suurta ja mahtavaa, vaan pienikin asia riittää, Weissman kertoo. — Ihmisen pitää saada tuntea olevansa tarpeellinen osa tätä yhteiskuntaa. Osattomuuden tunne on hyvin raastavaa. Kouvolassa on yli 800 aktiivisesti toimivaa järjestöä tai yhdistystä. Kaupunki ei ole laatinut erityistä järjestöstrategiaa. Yhteistyö kolmannen sektorin kanssa on määritelty käytännössä opitun mukaan, palvelupäällikkö Anne Eriksson kertoo. Yhdistystoimintaa koordinoi kaupungin yhteisöllisyyden edistämisen yksikkö. Myös kaupunki kantaa huolta järjestöväen ikääntymisestä, Eriksson sanoo. Lue lisää päivän lehdestä tai Kouvolan Sanomien mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/12/04/Yhdistystoiminta%20on%20vertaistukea%20parhaimmillaan/2016221591259/4