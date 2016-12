Uutinen

Kouvolan Sanomat: 1970-luvun Rooma avautuu näyttelynä Kuusankoskella Kuusankosken kirjastossa on keskiviikosta lähtien esillä kouvolalaisen harrastajavalokuvaajan Tero Kosken mustavalko-otoksia ikuisesta kaupungista. Kuvat ovat 40 vuoden takaa. Koski vieraili Roomassa ja Vatikaanissa kesällä 1976. Hän ikuisti nähtävyyksiä, kuten suihkulähteitä, patsaita ja monumentteja. — Tietenkin Colosseum ja Vatikaani edestä ja takaa. Eli ei sellaista kuvamateriaalia, jollaista olen harrastanut vakavasti näyttelyt ja kilpailut mielessäni. Rooma-kuvat nähdään nyt ensi kertaa näyttelyssä. Muita Kosken kuvia on kiertänyt ryhmänäyttelyissä eri puolilla maailmaa Etelä-Amerikkaa, Etelä-Afrikkaa ja Aasiaa myöten. — 1960-luvulla kilpailuvietti ja innostus kuvan tekemiseen oli kova. Kameralehdistä kävi ilmi, että ulkomailta sai tilattua näyttelykaavakkeita. Kun olin niitä jonkun aikaa lähetellyt, minulle alkoi tulla jopa kutsuja näyttelyihin maailmalle. Kuvat lähetettiin postipakettina arvioitavaksi näyttelyyn. — Nykyään kuvat lähtevät matkaan digitaalisesti, Koski toteaa. Tosin digikuvaus ei ole hänen juttunsa. — Kun tuli digikausi, lopetin oikeastaan siihen. Kaipaan menneiden aikojen pimiötyöskentelyä. Se oli kiehtovaa. Rooma-Vatikaani-näyttely on esillä Kuusankosken kirjastossa (Kymenlaaksonkatu 1) 7.—17. joulukuuta. Esillä on kaikkiaan 15 teosta. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/12/05/1970-luvun%20Rooma%20avautuu%20n%C3%A4yttelyn%C3%A4%20Kuusankoskella/2016221583277/4