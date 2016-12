Uutinen

Kouvolan Sanomat: Ampumisesta epäilty ei puhunut kuulusteluissa — poliisi uskoo että uhrit valikoituivat sattumanvaraisesti Poliisi on jatkanut Imatran surmien tutkimusta. Poliisi on kuullut yli kymmentä todistajaa ja kuulustellut myös epäiltyä ampujaa. Kiinniotettu 23-vuotias mies kuitenkaan ole halunnut kertoa tapahtumista eikä vastata hänelle esitettyihin kysymyksiin. Poliisi kertoo, että esitutkinnassa on vahvistunut käsitys, ettei tekoon liity poliittisia tai ideologisia motiiveja. Tällä hetkellä poliisi pitää todennäköisenä, että teon taustalla on lähinnä syrjäytymiseen ja mielenterveyteen liittyviä syitä. Esitutkinnassa on vahvistunut myös käsitys, että epäilty toimi tilanteessa yksin ja valitsi uhrinsa sattumanvaraisesti. Kuulustelujen lisäksi poliisi on käynyt läpi valvontakameran tallenteita tapahtuma-alueelta. Poliisi jätti tänä aamuna vangitsemisvaatimuksen Etelä-Karjalan käräjäoikeudelle. Lauantain ja sunnuntai välisenä yönä surmattiin kolmen naista Imatran keskustassa Koskenpartaan kävelykadulla. Lue koko uutinen:

