Kansanedustaja Antti Häkkäsen avopuoliso Sarita Rauta on teettänyt Kymenlaakson ammattikorkeakoulun opiskelijalla puvun tämän vuoden Linnanjuhliin. Puvun tekee Raili Auraskari, joka opiskelee muotoilijaksi muoti ja puvustus -koulutusohjelmassa.

Puvussa on silkkisifonkinen, läpikuultava päällysosa ja satiininen alusmekko. Auraskari kertoo, että päällysosa on oranssiin taittuva, poltetun oranssin värinen.

Alusmekko puolestaan on kirkkaanoranssi, joka kirkastaa päällysväriä.

— Uskon, että se näyttää salamavaloissa tosi kivalle, Auraskari sanoo.

— Ja ainakin toivottaavasti erottuu joukosta.

Mekossa on kahdeksan metriä kangasta. Auraskarin mukaan runsautta on helmassa, ylhäältä puku on istuva. Laahusta ei ole, ja käyttäjälle oli tärkeää, että puku on mukava.

Auraskari kiittelee Rautaa, joka oli heti alussa sanonut, että ei mustaa missään nimessä, joten suunnittelija pääsi käyttämään väriä.

Kaakkois-Suomen vaalipiirin mäntyharjulainen kansanedustaja Häkkänen vieraili aikaisemmin tänä vuonna Kyamkilla ja sai idean puvun teettämisestä.

— Halusimme tukea aloittelevan nuoren uraa ja näkyvyyttä sekä nostaa esiin Kymenlaaksosta löytyvää monipuolista osaamista, Häkkänen sanoo.

— Kaakkois-Suomessa on hyvää ja monipuolista osaamista muotialalla, ja kansanedustajan kuuluu edistää uusia osaamisalueita.

He ottivat koululle yhteyttä, ja opettaja kertoi asiasta Auraskarille. Koululla järjestettiin leikkimielinen suunnittelukilpailu, johon Auraskari teki kolme pukua, kaksi uskollisesti Raudan toiveiden mukaan ja kolmannen ”villin kortin”.

Niin kävi, että Rauta valitsi version, jota tehdessään suunnittelija oli vähän ”revitellyt”.

— Tämä on ensimmäinen iltapuku, jonka olen koskaan tehnyt. Sarita on ollut kannustava ja kärsivällinen, vaikka sovituksia on varmaan ollut useampia kuin normaalisti.

Lauantaina Auraskari ompeli pukuun viimeisiä pistoja.

—Neljä viikkoa olen keskittynyt tähän. Ehkä 4—6 viikkoa on mennyt aikaa. Onneksi koululle saa jäädä illaksikin.

Suonenjoelta kotoisin oleva Auraskari on opiskellut Kouvolassa ensin ammattiopistossa ja nyt ammattikorkeakoulussa.

Hän voitti syksyllä opiskelijoiden kansainvälisen suunnittelukilpailun Frankfurt Style Awards 2016 -palkinnon Saksassa. Osalllistujia oli ympäri maailmaa.