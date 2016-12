Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kymen Kattokeskus laajentaa toimintaansa kattohuoltoon — Tuukka Toivonen valittiin vuoden yrittäjäksi Kuusankosken Yrittäjien Vuoden 2016 yrittäjä -palkinto luovutettiin maanantai-iltana Tuukka Toivoselle yrittäjäjuhlissa Taideruukin Pato Klubilla. Kymen Kattokeskuksen yrittäjä Tuukka Toivonen, mitkä ovat oman yrityksesi vahvuudet? Mitä pitää toisaalta parantaa? — Paikalliset, vakituisessa työsuhteessa olevat omat asentajamme, joiden ammattitaito on karttunut vuosien varrella. Myös erikoistuminen on vahvuutemme. Meillä on omat koneet ja kuljetuskalusto, ettei meidän tarvitse käyttää alihankkijoita. Hallitsemme itse koko prosessin. — Aiomme laajentaa toimintaamme kattojen huoltoon. Samoin laajennamme toiminta-aluettamme: viemme kouvolalaista osaamista Päijät-Hämeeseen, Itä-Uudellemaalle ja Etelä-Karjalaan. Mitä neuvoisit ihmiselle, joka vasta miettii oman yrityksen perustamista? — Ei kannata ottaa hirmuisia taloudellisia riskejä, vaan laskea, että oman työn voi menettää. Karusti sanottuna yrittäjällä on paljon töitä. Kun on saanut pienen pesämunan, pystyy ottamaan riskiä ja laajentamaan. Sain itse hyvän neuvon, että totuutta katsotaan silmiin. Jos tili näyttää nollaa, se on nollassa. Tai jos joku projekti ei laskennallisesti kannata, silloin se ei kannata. Itsensä huijaaminen on hulluinta. Minkä kouluarvosanan antaisit Kouvolan kaupungille yrittäjän yhteistyökumppanina toimimisesta? — Ehkä seitsemän. Koen, että aika erillään on menty. Tietysti on jotain Kouvola Innovationin kursseja, joita tarjotaan yrittäjille. Aikanaan sain kaupungin kanssa tontin neuvoteltua ja toiminnalle hyvät puitteet. Mitään vastakkainasettelua ei ole ollut, kun olen itse asioita hoitanut. Mikä yksittäinen päätös on ollut oman yrityksesi menestyksen kannalta ratkaisevin? — Keskittyminen oleelliseen. Ei rönsyillä, vaan tehdään kattoremontit tosi hyvin. Tämä on vaatinut sitä, että toimitilat ovat kunnossa: tontti ostettu ja halli rakennettu. Milloin viimeksi pidit lomaa, montako päivää putkeen? — Koulujen syysloman aikaan lokakuun lopussa pidin lomapäiviä. En ollut koko viikkoa lomalla, vaan kävin välissä pari päivää töissä. Yhtiön yhtenä arvona on se, että loma on tärkeää jo perheidemmekin vuoksi. Normaalit vuosilomat, eli viisi viikkoa vuodessa, perhevapaat ja juhlapyhät olemme pitäneet vapaina. Useinhan yrittäjät karsivat omista lomistaan, mutta me olemme yrittäneet sovittaa ne vuosikalenteriimme. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/12/05/Kymen%20Kattokeskus%20laajentaa%20toimintaansa%20kattohuoltoon%20%E2%80%94%20Tuukka%20Toivonen%20valittiin%20vuoden%20yritt%C3%A4j%C3%A4ksi/2016221604006/4