Kouvolan Sanomat: Lukijalta: Järjestötoiminta ei enää vedä Kalevi Riikonen kirjoitti maanantain yleisönosastokirjoituksessaan, kuinka yhdistys- ja järjestötoimintaan on vaikeaa saada uutta väkeä vanhenevan aktiiviväen tilalle. Alla lukijakirjoitus kokonaisuudessaan ja lopussa linkki Kouvolan Sanomien sunnuntain uutiseen samasta aiheesta. Järjestötoiminta ei enää vedä Suomi on järjestöjen ja yhdistysten luvattu maa. Näin on ollut ainakin näihin päiviin asti. Wikipedian mukaan Suomessa oli vuonna 2014 noin 135 000 yhdistystä, joissa jäseniä yhteensä 15 miljoonaa. Iso kysymys onkin, miten käy jatkossa. Onko järjestötoiminta nykymuodossaan jäämässä historiaan? Pitkään mukana olleet alkavat siirtyä kokoustamaan hoitolaitoksiin. Nykymuotoinen järjestötoimintahan on sitä, että tullaan tiettyyn paikkaan, tiettyyn aikaan, ollaan fyysisesti läsnä. Istutaan ja jutellaan, juodaan kenties kahvit pullan kera, kudotaan lapaset appiukolle siinä ohessa. Yleensä myös puhutaan vakavasti jostakin aiheesta, yksi puhuu ja muut kuuntelevat tai sitten kaikki puhuvat päällekkäin. Edistetään niitä asioita, jotka koetaan tärkeiksi. Valitaan puheenjohtajia, sihteereitä ja muita vastuullisia, pidetään pöytäkirjaa, perustetaan työryhmiä ja niin edelleen. Olen käynyt keskusteluja monien yhdistysten edustajien kanssa, viimeksi kaupungin ja järjestöjen yhteisessä marrasleimahduksessa. Sama viesti kaikkialta. Uutta porukkaa ei tahdo saada. Nuoria ei näy mailla halmeilla. Pitkään mukana olleet alkavat siirtyä kokoustamaan hoitolaitoksiin. Voi vain arvailla syitä tämän kehityskulun takana. Onko esimerkiksi netti muuttanut ihmisten käyttäytymistä tässäkin suhteessa? Ollaanko tultu aikaan, jolloin perinteinen kasvokkain tapaaminen on vaihtumassa virtuaalimaailmassa tapaamiseksi. En ole netin asiantuntija, mutta käsittääkseni siellä kokoontuu jos minkäkinlaista ryhmää joko tiukemmalla tahi löysemmällä yhteenkuuluvuudella. Ollaan yhteydessä silloin, kun huvittaa tarvitsematta lähteä yhtään mihinkään. Ei välttämättä sitoutumista mihinkään, ei vuosien mittaisia vastuunkantoja. Ihmiset ovat muuttuneet hetken eläjiksi. Hetken kestäviin tehtäviin voi vielä saada houkuteltua nuoremmankin sukupolven edustajan. Pitäisikö meidän omissa järjestöissämme vain hyväksyä, ettei entinen toimintamalli enää pure? Keksittävä uuden ihmisen mukainen malli jatkaa. Se kai sitten koostuisi lyhyistä, hetken kestävistä aktioista, koostumukseltaan sattumanvaraisista ihmisryhmistä. Ollaan kenties tekemisissä vain sen ainoan kerran. Innostutaan tänään tästä asiasta, huomenna aivan jostakin muusta. Kalevi Riikonen, Kouvola Lue koko uutinen:

