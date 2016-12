Uutinen

Kouvolan Sanomat: Nämä teokset kolahtivat kovaa Kouvolalaiset tai täältä lähtöisin olevat taidealojen ihmiset valitsivat Suomen itsenäisyyden ajalta teoksen, joka on tehnyt heihin suuren vaikutuksen.Tuure Kilpeläinenmuusikko1. PIENI JÄTTILÄINENPieni ja hento ote on runo, Dave Lindholmin helmi. Kuulin biisin ensimmäisen kerran lapsena radiosta auton takapenkillä kesäisenä yönä. En ymmärtänyt kappaleesta silloin mitään, mutta mietin, että tämä vain jatkuu ja jatkuu. Pieni ja hento ote on laulu, jossa maailma ikään kuin pysähtyy. Biisi menee yksityiselle tasolle. Sen kanssa on yksin. Se on sopivan pieni ja jättiläismäinen.Selja KunttuKouvolan kirjastotoimenjohtaja2. MYKISTÄVÄ TARINAEn olisi uskonut, että minuun tekee niin suuren vaikutuksen pieni ja vaatimattoman näköinen kirja, jossa pääosassa ovat hyönteiset. Leena Krohnin Tainaronissa (1985) kertoja kirjoittaa kirjeitä hyönteisten asuttamasta Tainaronin kaupungista tuntemattomalle vastaanottajalle. Kirjeissä Tainaronin värikäs hyörinä ja kedon pörinä peilaavat jatkuvasti kuoleman kanssa, ja siitä muodostuu kontrasti, josta minä lukijana mykistyn. Kirjeiden vastaanottaja kuitenkin vaikenee ”kuin vainajat tai jumalat”.Luin kirjan opiskeluaikoina, ehkä parikymppisenä. Lukukokemus on tuoreessa muistissa. Tainaronin vinkkasi minulle äitini. Jaoimme lukukokemuksen ja puhelimme siitä.Tainaron on minulle edelleen tärkeä kirja.Riikka-Liisa Kuoppatanssikouluyrittäjä3. SYMPAATTINEN BALETTIOmalta alaltani mieleen on jäänyt Pessi ja Illusia -baletti (Yrjö Kokon kirjaan perustuva Ahti Sonnisen teos vuodelta 1952). Mustavalkoinen teos on tämän päivän näkökulmasta alkeellinen, ja sen musiikki sekä ilmeet ovat hyvin dramaattisia. Se on kuitenkin myös sympaattinen. Baletti osoittaa, miten tanssi on mennyt vuosikymmenten aikana eteenpäin Suomessa.Pessissä ja Illusiassa on samaa henkeä kuin Suomi-filmeissä. Vanhat suomalaiset elokuvat antavan sen ajan yhteiskunnasta sivistyneen ja herttaisen kuvan. Ihmisiä puhutellaan kohteliaasti.Vanhoissa elokuvissa kansan itsetunto tuntuu paremmalta. Niissä ei ole nykyajalle ominaista anteeksipyytelyä tai vähättelyä.Petri Luukkainenelokuvaohjaaja4. JYRKI SAI JUOKSEMAANMaikkarilla esitetty Jyrki (1995—2001) on ollut minulle yksi merkittävimpiä kulttuurisia vaikuttajia. Se tosin taisi perustua johonkin ulkomaiseen formaattiin.Juoksin aina koulusta kotiin, että ehdin katsomaan Jyrkin musiikkivideoita. Keittiömme lankapuhelimessa oli pitkä piuha, joten sain vedettyä puhelimen olohuoneeseen. Katsoimme kaverin kanssa ohjelmaa omissa kodeissamme ja puhuimme samalla puhelimessa. Äiti ei olisi varmaan tykännyt siitä.Muistan, miten Jyrkissä näytettiin Bomfunk MC’s -yhtyeen Freestyler-kappaleen (1999) musiikkivideo ja haastateltiin sen ohjaajaa. Olin tehnyt silloin joitain omia videoyritelmiä. Ohjelma avasi ymmärryksen siitä, että voisin itsekin tehdä jotain vastaavaa.Jyrkissä oli tärkeää se, että pikkupojan silmissä suomalaiset musiikkivideot rinnastuivat tasapäisinä ulkomaisiin videoihin.Tiina LuhtaniemiKouvolan teatterin tuleva johtaja5. KAPELLIMESTARIT YLPEYDENAIHEENAHaluan nostaa esiin kapellimestari Susanna Mälkin esimerkkinä viimeaikaisista menestyksistä maailmalla ja omaäänisistä taiteilijoista. Ylipäätään suomalaisten kapellimestarien työ ja maine ovat maailman huippua. Syy tähän lienee korkeatasoisessa musiikkikasvatuksessamme. Olen seurannut 1980-luvulta lähtien mielenkiinnolla myös Esa-Pekka Salosen uraa ja hänen menestystään.Suomalaiset voivat myös olla ylpeitä tiheästä ja ainutlaatuisesta teatteriverkostostamme, jonka juuret ovat vahvasti harrastajanäyttämöillä. Itselleni rakkain näytelmä on ensimmäinen lastennäytelmä, jonka näin 1970-luvulla yhdessä äitini kanssa Savonlinnan teatterissa. Muistan siitä vain näyttelijähahmon ja hokeman "potemiotemi, totemipotemi".Elina BoneliusPoikilo-museoiden johtaja6. LAHJAKAS JA RISTIRIITAINENAkseli Gallen-Kallela (1865—1931) on tehnyt minuun suuren vaikutuksen. Hän oli lahjakas sekä kuvataiteessa että arkkitehtuurissa. Sen lisäksi hän oli kuulemma urheilullinen.Tuohon aikaan taiteilijat loivat suomalaista identiteettiä sekä uskoa itseen ja suomenkieliseen suomalaisuuteen. Gallen-Kallela vaikutti paljon suomalaisuuden kehittymiseen. Hän muutti nimensäkin ideologiansa mukaisesti Axel Gallénista Akseli Gallen-Kallelaksi.Hän oli myös ristiriitainen henkilö, kuten kiinnostavat ihmiset monesti ovat. Hän oli taiteen kentässä dominoiva. Silloin joku saattaa jäädä jalkoihin.Anne Penttinen Lue koko uutinen:

